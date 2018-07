Marcas que tinham parceria com Julio Cocielo se posicionam contra ele

No último sábado (30) o famoso youtuber Julio Cocielo fez um comentário racista no Twitter sobre o jogador de futebol francês Mbappé. Já na segunda-feira (2), após pressão “das redes sociais” e a descoberta de novos comentários com teor preconceituoso, algumas das marcas que tinham acordos comerciais com o produtor de conteúdo vieram a público anunciar que estavam rompendo contratos e relações com ele.

Submarino, Adidas, Coca-Cola e Itaú se posicionaram contra a atitude do youtuber em comunicados oficiais. O Itaú falou em nota que “repudia toda e qualquer forma de discriminação e preconceito” e que o vídeo em que Julio aparecia, já foi substituído.

A Coca-Cola explicou que já não possui mais parceria com Cocielo, a última sendo em 2016 para as Olimpíadas. “O respeito à diversidade é um dos principais valores da nossa companhia, em nossas campanhas celebramos as diferenças e promovemos a união. Manifestações preconceituosas não são toleradas. Repudiamos qualquer forma de racismo, machismo, misoginia ou homofobia”, disse a marca.

A Submarino “repudia veementemente qualquer manifestação racista e que tomará as providências necessárias”, disse em nota. O youtuber estava entre os influenciadores da campanha para a Copa de 2018.

A Adidas também afirmou que “é uma marca que repudia toda e qualquer tipo de discriminação”, e decidiu suspender a parceria com ele. Assim como a Coca-Cola, a última vez que a marca trabalhou com ele foi durante as Olimpíadas.

Além disso, o Bob’s usou o Twitter para comentar o assunto e mostrar que Cocielo não irá mais participar de campanhas deles: