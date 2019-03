Marcelo Silva: uma história com final infeliz

Hotel onde Marcelo Silva foi encontrado morto

Foto: Ag News

Veja fotos de Marcelo Silva e Susana Vieira

“Estou muito triste e chocada. Que ele descanse”. Estas foram até agora as únicas palavras de Susana Vieira, ex-mulher de Marcelo Silva, encontrado morto hoje pela manhã na poltrona do carona de seu carro dentro da garagem do Hotel Transamérica, no Rio de Janeiro. Segundo a namorada Fernanda Cunha, que estava com ele, os dois chegaram por volta das 7 horas da manhã, vindos de um motel, quando ele começou a passar mal. Ela teria revelado à polícia que o ex-policial consumiu cocaína durante toda a madrugada e entrou em paranóia, dizendo que estava sendo perseguido. A polícia trabalha com a possibilidade de a morte ter sido causada por overdose. Exames estão sendo realizados para confirmar ou não essa hipótese.