Marcos Mion expressa indignação sobre caso de assédio em ‘A Fazenda’

. Começo o vídeo mostrando a situação de ontem, como apresentador, onde eu tenho que apenas passar adiante o comunicado perfeito do departamento jurídico da Record, mas aqui nas minhas redes eu PRECISO falar como cidadão. . Pq o sangue ferve e é impossível ficar quieto. Por isso peço licença ao programa para dizer que : . Assédio, abuso e qualquer situação de violência de qualquer espécie contra mulheres são crimes. . Que a situação do programa sirva de exemplo para todas mulheres que não se sentem fortes para denunciar, tomarem essa atitude. . Que sirva de exemplo para todos homens que acham que é normal sair roubando beijos e passando a mão em mulheres. Assediadores e abusadores não passarão. . Braços dados para um mundo melhor e mais igualitário.