Marcos Mion faz tocante declaração sobre filho autista: “Nunca desistimos”

Na última terça-feira (19), Marcos Mion relatou para os seus seguidores no Instagram como é a convivência com o filho autista, Romeo, de 13 anos, em emocionante homenagem repleta de carinho e palavras de incentivo para outros pais que constantemente o procuram pedindo ajuda. O apresentador postou uma foto onde aparece com o menino, ainda criança, ao lado da mãe, Suzana Gullo, em um momento lindo em família.

Mion contou que nem sempre é fácil lidar com as dificuldades que o pequeno sente, como em noites em que Romeo não consegue dormir de forma alguma. Um abraço insistido, um filme que se repete mil vez na televisão, um olhar de estranhamento – e julgamento – que recebe nas ruas. Em todos esses momentos o pai procurou acalmar o filho com um abraço e palavras que o confortavam de alguma maneira.

“O único ‘segredo’ que tenho pra contar é que nós nunca desistimos dele. Quando ele se fechava, eu ficava ao seu lado buscando alguma forma de trazê-lo de volta. Quando ele se debatia, eu ajoelhava ao lado dele no chão até passar (não me preocupo com os olhares de terceiros cheios de julgamento e desprezo. Nunca me afetaram)”, contou.

Não é raro ver declarações fofas em fotos e vídeos do pai famoso para a família. Mion revela que recebe várias mensagens de pais que pedem conselhos sobre os filhos autistas. “O maior problema são pais que ainda se apegam a uma realidade que não existe mais! Uma vida que ficou para trás no momento que o autismo chegou. Quando sua cabeça está no passado, ou no futuro, você não vê a beleza do hoje, do que você tem na sua frente agora. Para esses pais eu deixo um aviso: a nova realidade é infinitamente melhor”, disse o apresentador.

Além de Romeo, Suzana e Marcos também são pais de Donatella, de 10 anos, e de Stefano, de 9 anos. Durante os primeiros anos de vida do primogênito, o artista contou que passou por momentos de medo, que se transformaram ao longo da paternidade. “Do susto do parto prematuro em 2005 até os dias de hoje, onde continuamos recebendo sustos quase diários. Agora são sustos bons, maravilhosos, de surpresa ao ver Romeo tão espirituoso, engraçado, curioso e audacioso entre tantas qualidades que, com todo orgulho do mundo, já conseguimos identificar”.

O apresentador da Record mostrou que existem grandes desafios para os pais que lidam com o preconceito fora de casa e com as limitações dentro dela, mas que a recompensa vem em forma de sorrisos do filho. Cada pequena conquista faz tudo valer a pena.