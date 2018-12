Mari Bridi é alvo de comentários gordofóbicos e desabafa sobre o assunto

Na última quinta-feira (13), Mari Bridi entrou na brincadeira do #TBT (Throwback Thursday – quinta-feira do retorno, em tradução livre) e postou uma foto tirada há oito anos com o marido Rafael Cardoso. O que era para ser só mais um momento nostálgico, tornou-se palco de comentários gordofóbicos quando os seguidores dela compararam o seu corpo de hoje com o daquela época.

“Esse guri lindo com essa gorda feia. Aff”, escreveu uma internauta. “Nossa, não parece você!”, comentou outra. “Volta para esse corpo, está linda”, enfatizou outra seguidora.

Após uma enxurrada de comentários desse tipo, Mari usou os stories para desabafar sobre a situação, com o foco na importância da sororidade – ato de apoiar outras mulheres.

“Tem comentário de seguidora minha falando ‘nossa, como você era linda magra’, ‘como você era magrinha’. E quem me segue sabe que eu não sou esse tipo de pessoa que fica fazendo apologia à magreza. E teve bastante seguidora minha também fazendo comentário pertinente que eu gostei bastante que é o fato de que nós mulheres temos que se criticar menos, dar mais apoio e se amar mais”, pontuou Mari.

Nos últimos vídeos de 15 segundos sobre o assunto, ela fez um paralelo entre a relevância da rede de apoio durante a maternidade e essa relação de compaixão entre figuras femininas.

“Viva a rede de apoio. Viva as mulheres que se apoiam, que se amam do jeito que são, que são tranquilas e felizes assim”, celebrou a modelo.