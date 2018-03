Mari Palma passa a trabalhar no núcleo esportivo da Globo

A jornalista Mari Palma, conhecida por apresentar o “G1 em 1 minuto” está se despedindo do portal. Ela foi transferida e irá integrar o núcleo de esporte da Rede Globo.

A emissora ainda não informou qual será a função dela por lá, mas a gente aposta que vai ser em frente as câmeras. Desde que começou a comandar o bloco de notícias do G1 na TV, Mari vem conquistando o público com seu jeito carismático e descontraído.

A novidade sobre a transferência está sendo divulgada na mesma semana em que mais de 50 jornalistas esportivas lançaram um manifesto pelo fim do assédio sexual e moral na cobertura dos jogos de futebol. Agora, Mari vai integrar esse time que não se intimida com o machismo no meio.

Vai ter cada vez mais mulher falando de esporte, sim!