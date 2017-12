Maria Joana vence o ‘Dança dos Famosos’ 2017

Numa noite de muita emoção no ‘Domingão do Faustão‘, os três finalistas Lucas Veloso, Nicolas Prattes e Maria Joana se enfrentaram na final dupla do ‘Dança dos Famosos‘. A vitória acabou ficando com a Maria Joana, mas a noite teve muito mais do que as apresentações musicais (rolou até um ‘Arquivo Confidencial’ inesperado)!

Para essa tão esperada final, Faustão reuniu um dream team de jurados em seu palco com as maiores aptidões para julgar os finalistas. O júri (gigantesco) foi formado por Christiane Torloni, Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Artur Xexéo, Mario Sergio Cortela, Maria Pia Finochio, Carlinho de Jesus e Marcelo Misailidis. E… olha, a disputa foi dura. Passo a passo, rodopio a rodopio, cada um dos três precisou suar muito para encantar em ritmos tão diferentes quanto o samba e a valsa.

Confira como foi a performance de cada um dos famosos nos dois ritmos, assim como os principais comentários do júri:

Lucas Veloso

Com um festival de caras e bocas, característica que se mostrou uma constante de Lucas Veloso durante a competição, o humorista se jogou no ritmo do samba com sua professora (e namorada). Mesmo com um ou outro errinho na coreografia, os famosos do júri aplaudiram a performance do rapaz. O júri técnico, entretanto, foi um pouquinho mais cri-cri e descontou alguns décimos por algumas falhas: Lucas deu um pequeno tropeção de nada, mas logo conseguiu se recuperar.

Após um descanso, os dois voltaram vestidos de Quebra-Nozes, mostrando que era hora da valsa. “Achei lindo, um espetáculo, você estava mais solto que no samba”, apontou Marina Ruy Barbosa. Quem se emocionou também foi Maria Pia Finochio, que mandou um 10 para o humorista e para a produção do programa pela música escolhida.

Nicolas Prattes

A trajetória de Nicolas foi meio que aos trancos e barrancos na competição, mas na reta final ele corrigiu a rota e conseguiu chegar à final. Sua sambada encantou os jurados, e Christiane Torloni até brincou que Artur Xexéo havia roubado todos os elogios que ela havia separado para dar à apresentação de Nicolas. “Você veio se superando e fez uma apresentação magnífica, o teu pião foi excelente”, declarou o especialista Carlinhos de Jesus sobre os passos do ator.

Na hora de voltar ao palco para a valsa, Nicolas parecia estar em uma representação de filme da Disney. Vestido de príncipe e guiando sua professora como num baile de debutante, o jovem ator até tentou empolgar, mas teve uma performance inferior à apresentação de samba. Felipe Simas afirmou não ter sido tocado como no ritmo anterior, e por isso tirou uns pontinhos. “Nessa final tem que mostrar uma vontade de ganhar maior que todo mundo”, declarou Xexéo ao dizer que a apresentação não tinha sido aquelas coisas.

Maria Joana

Sem muito papinho, Maria Joana foi a última a se apresentar no samba e já arrancou urros da platéia ao requebrar lindamente ao lado de seu professor. Exuberante, cada sambada de perna era uma nova ovacionada que vinha do público. O resultado foi bem previsível: várias notas altas, tanto do júri artístico quanto do técnico. “Você foi muito abusada, maravilhosa!”, se encantou Marina Ruy Barbosa. Carlinhos Aguiar, no entanto, se incomodou um pouco com o excesso de “pegadas desnecessárias” no meio da dança.

E se Maria Joana chegou no samba com aplausos, sua entrada para a valsa causou uma comoção popular só pelo figurino. Mas não foi apenas roupa, pois Maria Joana fez uma apresentação simplesmente linda baseada no Lago dos Cisnes e levou a competição para um nível quase épico. “C*r*lho, tem gente chorando aqui!” exclamou Faustão diante da apresentação soberba da atriz. “Vocês fizeram muito bem os rodopios da valsa, me emocionou”, julgou Maria Pia.

Ranking final

Após a apresentação geral das notas nos dois ritmos, samba e valsa, Faustão divulgou no telão o ranking final do ‘Dança dos Famosos‘:

1º Maria Joana (198,7 pontos)

2º Lucas Veloso (198,4 pontos)

3º Nicolas Prattes (197,7 pontos)

Emocionada, Maria Joana recebeu o troféu das mãos de Felipe Simas (o ganhador da temporada de 2016) e festejou ter seu nome incluído nos anais do dominical mais assistido do país. Parabéns, Maria Joana!