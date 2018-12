Agora sim, o Natal chegou mesmo: a diva natalina Mariah Carey trouxe um presentinho para gente! Ela lançou no seu canal do Youtube uma performance da música icônica ‘All I Want For Christmas’ na turnê natalina, que está fazendo na Europa. Confira o vídeo e aproveite o clima nostálgico e natalino:

Com o álbum ‘Merry Christmas’ de 1994, ela foi a primeira artista a ultrapassar sua própria posição na parada de álbuns de R&B da Billboard. De acordo com a publicação, ‘Merry Christmas’ deixou ‘Caution’ para trás, fazendo-o descer da primeira para a oitava posição. Ela arrasa e não é pouco, né?

Obrigada, maravilhosa, amamos a surpresa!