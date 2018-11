Mariana Ferrão é eliminada do ‘Dança dos Famosos’, Calabresa dispara

Estamos a poucas semanas da grande final da atual temporada do ‘Dança dos Famosos‘, acredita? Já tendo realizado a repescagem e a primeira eliminação dupla (para compensar o participante extra que se “enfiou” na etapa seguinte por capricho do Faustão), o ‘Domingão do Faustão‘ promoveu uma etapa da semifinal com o temido paso doble. Nessa etapa, novamente, as notas foram zeradas e todos tiveram as mesmas chances.

Nesse dificílimo ritmo de dança, os participantes se vestiram como fortes características latinas para essa coreografia dramática e carregada na emoção. Enquanto os atores, como Bia Arantes, conseguiram colocar aquela carga dramatúrgica necessária para esse duelo passional, os demais tiveram um pouco mais de dificuldade em executar os passos com maestria. Por sorte o júri estava bem bonzinho: Viviane Araújo, uma das convidadas da noite, chegou a dar nota máxima para Mariana Ferrão, mesmo apontando uma lista de melhorias possíveis para a coreografia. Infelizmente isso não ajudou tanto assim…

Uma das características do paso doble, e vista em todas as coreografias, é a morte de uma das pessoas ao final da dança. Enquanto normalmente esperamos a dançarina mulher “empacotar”, Dani Calabresa subverteu o gênero e deu (literalmente) uma chave de coxa em seu instrutor de dança, “matando-o” sufocado. Tão impagável que garantiu a nota mais alta da etapa.

Logo atrás de Calabresa veio Léo Jaime e sua elogiada (e um pouco cômica) performance. O terceiro lugar ficou com Bia Arantes, Erika Januza ficou em quarto e, por apenas um décimo, Danton Mello não foi eliminado. O último lugar foi de Mariana Ferrão, que se despede da ‘Dança dos Famosos’ com muitos motivos para comemorar: ela havia abandonado a dança, algo que sempre amou, por razões pessoais, e a retomada surgiu justamente pelo reality do Faustão.

O programa continua na próxima semana, com a definição de quem serão os três finalistas. Ou seja, temos garantida uma eliminação dupla no ‘Dança dos Famosos’, e no ritmo do samba! A disputa está acirrada!!!