Mariana Ferrão fala sobre liberdade após confirmar saída do ‘Bem Estar’

Após o apresentador Fernando Rocha surpreender o público com a saída repentina do programa “Bem Estar”, da Rede Globo, por não ter o seu contrato renovado, na última segunda-feira (18), Mariana Ferrão revelou que também está saindo da emissora.

A decisão de encerrar participação no programa partiu de Mariana e para esclarecer possíveis boatos que poderiam surgir sobre o assunto, a apresentadora usou o Instagram, logo pela manhã nesta terça-feira (19), para expor quais são os planos futuros e o motivo que a levou a não dar continuidade no contrato.

No começo do vídeo, ela explicou que não sabia ao certo como confirmar sua saída, o que fez com a mensagem postada começasse com muitos agradecimentos.

“É verdade: eu deixei a Globo. Estava aqui, pensando sobre como falar com vocês sobre isso, como dar a notícia, mas a verdade é o que eu tenho que dizer é que o que eu vou falar agora vem do coração. Eu aprendi muito nesses 11 anos de TV Globo. Sou muito grata por tudo que eu aprendi, por tudo que eu cresci, por tudo que eu ganhei e, especialmente, pelos relacionamentos”.

Logo em seguida, Mariana mostrou aos seguidores que, ao contrário do que eles pudessem pensar, o fim da sua participação no “Bem Estar” não foi por cansaço ou um incômodo específico com o programa, mas pelo que muitos sentem depois de passarem tanto tempo em um mesmo trabalho: a necessidade de renovação e autocuidado.

“Eu achei que estava na hora de sair, de tocar meus projetos pessoais, como o “unboxing” que acontece hoje a noite. E a sensação é essa, sensação de liberdade, sensação de ser eu mesma, de estar fortalecida para ir atrás daquilo que eu sou”, enfatizou a apresentadora.

Confira o vídeo completo:

Nos comentários da publicação, o que mais se lê é sobre a saudade que Mariana deixará nas telinhas. O mesmo carinho também fez com que diversos desejos de “boa sorte!” e sucesso aparecessem na rede social.

“Vou sentir muita saudades de ver você todos os dias, com seu sorriso, sua alegria, seu carinho e, claro, todas as suas informações. Fecha-se um ciclo e abrem-se horizontes. Desejo o melhor pra você, seja muito feliz e obrigada por todos esses anos de ajuda e informações”, escreveu uma seguidora.

Ao que tudo indica, a apresentadora será definitivamente substituída por Michelle Loreto – como já está acontecendo. Ela também é jornalista e já havia aparecido como substituta de Mariana durante sua licença-maternidade.