Mariana Santos mostra o novo visual de Maria Pia em ‘Pega Pega’

Não é de hoje que quem acompanha Pega Pega sabe sobre os sentimentos de Maria Pia (Mariana Santos) por Eric (Mateus Solano).

Assim, ao ver o casamento do crush com Luíza (Camila Queiroz) – que, aliás, usou um vestido de noiva lindo, discreto e chique – a assessora acabou perdendo o controle.

Desolada por ter sido convidada para ser a madrinha da cerimônia (e não a noiva), ela teve uma ~ideia brilhante~ para tentar acabar com a celebração. Maria Pia, então, ameaçou acabar com a própria vida e se jogar do Carioca Palace.

Feliz dia pra nós atores ! Todos que doam sua energia e arte pra esse ofício que nos faz saltar no escuro 🌹 A post shared by Mariana Santos (@amarianasantos) on Aug 19, 2017 at 5:02pm PDT

Precisando de um tempo para se recuperar do trauma, a personagem decidiu sair do Brasil e anunciou que iria trabalhar no escritório de Genebra, na Suíça. Depois de passar uma temporada no exterior, ela voltará ao Brasil com o visual completamente transformado.

A atriz Mariana Santos mostrou o resultado da mudança em seu Instagram. No clique, Maria Pia aparece mais magra, com o cabelo claro e um decote generoso.

Deu na @colunapatriciakogut então dou aqui ❤️ #pegapega #mariapia volta fia volta ! A post shared by Mariana Santos (@amarianasantos) on Sep 1, 2017 at 5:46pm PDT

Porém, Mariana garante que a única coisa que mudou na personagem foi a aparência, viu? “Maria Pia chega cheia de autoestima e de força, mas por dentro continuará igual. Porque ela continua com o mesmo objetivo: ter Eric (Mateus Solano) só para ela. E seguirá com o plano de tirar tudo do empresário para que ele recorra a ela. Ainda está obcecada”, revelou a atriz em entrevista à coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo.