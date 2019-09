Marília Mendonça fala sobre preocupação com mundo onde seu filho vai viver

A edição do Altas Horas deste último sábado (7) contou com a presença de um time #GirlPower: Marília Mendonça – que está gravidíssima – Pitty, Andreia Sadi, Agatha Moreira e Vanessa Jackson, cantora de voz potente e vencedora do programa “Fama”, exibido pela TV Globo em 2002.

Diversos temas foram debatidos, como as redes sociais e fã clubes – aliás, Andreia Sadi adorou a ideia e quer uma página de fãs para ela também. Agatha Moreira também falou sobre a reação dos fãs ao lhe encontrar por aí, afinal de contas ela está interpretando uma vilã e o público tende a lhe tratar como se fosse Josiane de vez em quando: “a garçonete já se recusou a me atender [risos], mas, geralmente, as pessoas vem com uma agressividade e depois com carinho falar comigo”.

A adolescência e o bullying também foram assuntos discutidos no programa, as convidadas falaram sobre sua preocupação na construção de um futuro melhor, mais saudável. Marília Mendonça abriu o coração ao dizer que agora com a maternidade, esses temas lhe afetam muito. “Como estou grávida, existe um milhão de preocupações na minha cabeça, principalmente quando você é uma mulher de negócios, que trabalha, é independente e precisa conciliar essas duas coisas. Por várias vezes me pego chorando no quarto, lendo notícias e sem saber o que vou fazer. Estou gerando uma vida nesse mundo de hoje com as condições que a gente vive”, desabafa a cantora.

A preocupação de Marília não é atoa, a sua privacidade não tem sido respeitada nem mesmo durante a gestação. Para quem não sabe, o teste de gravidez da artista foi vazado pelo laboratório. “Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos”.

A artista prefere manter sua relação com Murilo Huff fora das notícias, e gostaria que sua decisão fosse respeitada. “Não sentimos a necessidade de tornar público algo tão bonito entre nós, para que pessoas se sintam assistindo a novela das 9, palpitando sobre nossa história. Ser uma pessoa pública nunca quis dizer que devo arrastar toda a minha história pros holofotes. Nunca gostei. Sempre aconteceu naturalmente. Se não descobrissem, ninguém saberia até hoje. Quero continuar aqui pela minha música. E ele, pela dele. Tudo que há além disso diz respeito a nós dois. E só. quer dizer, nós 3”, completou Marília ao se referir o filho, Léo, que em breve chega ao mundo.