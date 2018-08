Marina Ruy Barbosa acerta em mais um look poderoso e choca zero pessoas

Mais um domingo em São Paulo, mais um look poderoso de Marina Ruy Barbosa para a gente se perguntar: Será que ela não erra uma única vez no visual? A atriz esteve na capital paulista neste domingo (26) para um evento de uma marca de alimentos e, além de mostrar seu novíssimo corte de cabelo escolhido para a sua personagem na próxima novela das 21h, Mari simplesmente não surpreendeu ninguém e acertou em cheio na escolha da ~brusinha~ e dos acessórios.

Com moletom rosa bem garota millennial que deixa as mangas bufantes em destaque, a ruiva completou o visual com um longo cinto vermelho na calça bomber e uma bota de salto alto em um tom combinante. A mochila Louis Vuitton foi a cereja desse conjunto apenas maravilhoso. O hairstyle ficou com a franjinha solta e um coque alto e volumoso.

Mais um dia comum para quem nasceu Marina Ruy Barbosa.