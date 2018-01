Na última quinta-feira (18), Marina Ruy Barbosa resolveu fazer uma aposta ousada no look do lançamento de seu livro “Inspirações”, no Rio de Janeiro. Além de optar por uma peça tipo lingerie, ela usou uma sobreposição de rendas.

O resultado poderia ficar meio over, mas a atriz arrasou e mostrou como se faz para montar um look preto nada básico.

“Inspirações” é o primeiro livro de Marina. Na publicação ela reúne poemas de seus autores favoritos.