Quem acabou de ser casar (ou tem uma amiga recém-casada) sabe como é preciso se segurar MUITO para não publicar todas (e todos os dias!) as fotos da celebração no Instagram. Porque, né, momentos felizes precisam MESMO ser compartilhados.

A atriz Marina Ruy Barbosa, por exemplo, casada desde outubro com Xandynho Negrão em duas cerimônias, é dessas que quer mesmo é gritar – e mostrar – para o mundo inteiro o quanto está feliz.

Nesta terça-feira (09) mesmo, ela não só usou o Insta para divulgar um clique inédito do momento especial, como fez uma declaração daquelas que deixam a gente sonhando com um amor de cinema (ou seria de novela?).

A gata escreveu: “2 anos juntos! É até difícil explicar o meu amor por você, Alexandre. Prometo aprender a cada dia com você que, como já te disse milhões de vezes, é a melhor pessoa que já conheci! Eu te amo do fundo do meu coração e quero passar todos os meus dias ao seu lado. Vem logo, por favor. 💘 Te amarei de janeiro a janeiro”.

Muito fofo, vai?!

Abaixo, confira a foto de derreter corações gelados e peludos!