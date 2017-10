Após casamento no civil, votos feitos na Tailândia e diversos detalhes, como o bolo, revelados nas redes sociais, vai acontecer! No próximo sábado (7), Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão finalmente trocam as alianças num festão (provavelmente repleto de gente famosa) na fazenda da família do noivo em Campinas, São Paulo. Será um prato cheio para quem gosta de acompanhar a vida das celebridades.

Leia Mais: Todo mundo quer o maravilhoso vestido rosa de Marina Ruy Barbosa

E os preparativos, claro, continuam a mil. No último fim de semana, por exemplo, a noivinha recebeu todos os padrinhos em Goiás para um almoço de confraternização pré-casório. No Instagram, claaaaaaaro, a atriz compartilhou os kits recebidos pelos padrinhos. Inspiração pura!

Cada mulher ganhou um bracelete de orquídea, uma clutch de palha personalizada com sua inicial, uma vela da marca britânica (e cara!) Jo Malone (que custa cerca de R$ 400) e um par de brincos da coleção My Garden, assinada por Marina, para a linha Life da Vivara (no valor de R$ 350).

Os boys também ganharam mimos! Eles levaram para casa um whisky Jack Daniel’s, um charuto com um cortador, e uma gravata cinza com as iniciais dos noivos e a data do casamento bordados na parte de traz.

A lista estrelada de padrinhos e madrinhas conta com os nomes de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Luma Costa e Gloria Maria. A Titi, filha do Bruno e da Giovanna, será a daminha de honra.