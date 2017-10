Marina Ruy Barbosa compartilha fotos do casamento religioso

No último sábado, 07, Marina Ruy Barbosa oficializou a união com Xandinho Negrão em uma cerimônia realizada em Campinas, na cidade natal do noivo. Juliana Paes, Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine e Sasha foram algumas das celebridades que marcaram presença na festa.

O estilista Sandro Barros postou na última segunda-feira, 09, fotos do vestido que a atriz usou no casamento religioso. Até então, ela não tinha compartilhado detalhes dessa comemoração, mas nesta quinta-feira, 12, Marina aproveitou para dividir nas redes sociais imagens desse momento especial.

“No ano passado viajamos pra Tailândia, e por lá fizemos uma benção budista, só nós dois com monges na praia para abençoarem nosso amor. No mês passado assinamos os papéis do casamento civil e fizemos um almoço comemorativo com a família. Nossa festa de casamento foi em casa, e para o casamento religioso ser reconhecido perante a igreja católica precisa ser celebrado em um lugar sagrado (igreja, capela, catedrais…) resolvemos fazer então uma comemoração só pra família na capela, pra celebrar o casamento religioso. No sábado tivemos a bênção do padre e festa para nossos amigos”, explicou a artista.

Marina publicou fotos do vestido de noiva, das crianças que estiveram presentes na capela na ocasião, e ao lado do marido. “Obrigada por esse vestido dos sonhos Sandro Barros, do jeitinho que eu queria para casar na capela, no campo! E viva a moda brasileira”, afirmou a atriz.

Veja as imagens da cerimônia:

As crianças da família porque hoje o dia é delas né? 💘 Foto: @primefotocinema A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Oct 12, 2017 at 11:29am PDT

Mais um #tbt Obrigada por esse vestido dos sonhos @sandro_barros, do jeitinho que eu queria para casar na capela, no campo! @brunoastuto amo vocês! E viva a moda brasileira 🇧🇷❤️ Foto: @primefotocinema A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Oct 12, 2017 at 11:32am PDT

Confira detalhes do vestido:

Marina Ruy Barbosa – casamento religioso ❤️ #ateliersandrobarros #sandrobarros A post shared by Sandro Barros (@sandro_barros) on Oct 9, 2017 at 8:51am PDT