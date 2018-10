Marina Ruy Barbosa é convidada para ser madrinha do filho de amiga famosa

View this post on Instagram

Hoje é dia da minha lionzinha🦁 @marinaruybarbosa Ela que se tornou muito mais que amiga pra mim, minha irmã que não tive. De alma. De coração. Ela que me ensinou a lidar com a sensibilidade de uma canceriana raiz e entender que é como se tivesse uma flor no lugar do coração, que deve e merece ser regada das mais lindas atitudes e sentimentos. Ela que me orgulha por ser essa mulher batalhadora e focada que inspira tantas outras por ai. Poderia passar o dia aqui falando do quanto vc merece tudo que colhe mas prefiro ir logo te dar beijo e abraço pq hoje teeeem 👯‍♀️❤️ TE AMO SSIS . Vc sabe o quanto. Feliz aniversário!!!! #marina23