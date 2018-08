Marina Ruy Barbosa faz comentário sobre casamento do ex Klebber Toledo

Obrigada por ter me dado à mão, por ter dito pra eu respirar fundo no momento em que eu estava mais nervosa do que nunca, por ter se emocionado junto comigo quando a música começou a tocar e por ter me levado ao encontro do meu amor. O pai com certeza está orgulhoso de nos! Te amo, mãe!

