Marina Ruy Barbosa usa look inspirado em Paris Hilton para sua festa de 23

No último sábado (30), Marina Ruy Barbosa completou 23 anos de idade e comemorou com um festão madrugada dentro no morro da Urca, no Rio de Janeiro. Com a presença de vários nomes estrelados, como os de Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Preta Gil, a festinha parecia estar animada e bem longe de chegar ao fim.

Para a ocasião, a atriz escolheu, literalmente, brilhar muito através do look, elegendo uma peça que é velha conhecida nossa: trata-se de um minivestido da grife italiana Versace, com decote generoso e todinho de paetês, inspirado em um dos looks mais icônicos já usados por Paris Hilton, em 2002, também para comemorar o aniversário – na época, de 21 anos.

Olha só o lookinho sexy da Marina, que combinou o modelito com botinhas pretas de cano médio:

A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Jun 30, 2018 at 9:49pm PDT

–

Como “recordar é viver”, relembre o vestidinho usado por Paris:

–

A referência é clara e a diferença, como você pode notar, está apenas na cor dos dois vestidos (ok, no tamanho das gargantilhas também!), já que Marina apostou em cheio no dourado – e mandou muito bem, vai? O make também manteve a vibe 00’s, com o item de beleza indispensável da época: muuuito gloss nos lábios!

Ah! Se você ainda não entendeu o porquê do vestido ser tão icônico, quase um “uniforme” para grandes comemorações de aniversário, fique com mais duas provas.

Kendall Jenner, em 2016, também assoprou velinhas vestida à la Paris Hilton:

vintage Paris Hilton vibes A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Nov 3, 2016 at 8:24am PDT

Assim como a blogueira italiana Chiara Ferragni:

–

Seria a volta dos anos 2000 na moda? Se sim, ainda não sabemos, mas uma coisa é certa: Marina Ruy, você arrasou na escolha!