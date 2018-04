Ruiva que só, Marina Ruy Barbosa parece a própria Ariel da vida real, então já era de se esperar que ela ficaria perfeita interpretando uma sereia, né?

E eis que, num teaser bem misterioso lançado no Instagram, ela aparece nadando no fundo do mar, com cauda e tudo. O vídeo tem um clima poético, com toda a cara de conto de fadas.

Não rolou explicação alguma sobre o que esse vídeo significa, apenas a frase “A beleza vai capturar você” e uma data: 13 de abril. Parece que se trata de uma nova campanha publicitária e é lógico que todo mundo está curioso.

Nessa segunda-feira (9), Marina já havia postado uma foto do making of dessa filmagem, também sem entregar detalhes. “Amei meu dia de sereia! Vem novo trabalho por aí… Essa semana conto pra vocês!”, escreveu ela. E a gente quer saber mesmo!