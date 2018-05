Marina Ruy Barbosa e Renato Góes são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados de uma marca de calçados e estão sendo criticados por isso. Muita gente é da opinião de que os dois deveriam posar com seus respectivos pares da vida real: Xandinho Negrão e Thaila Ayala.

De fato, diversas marcas chamam casais famosos para estamparem suas campanhas voltadas ao 12 de junho, como aconteceu com com Bruna Marquezine e Neymar esse ano. Mas vamos combinar que isso não é regra, né?

As críticas foram tantas que a própria Marina resolveu rebater uma delas, feita por uma modelo no Instagram de Renato. “Você, como modelo, sabe que no nosso meio artístico trabalhamos com arte e podemos encarnar o personagem que quisermos”, defendeu ela.

Depois disso, muita gente vem apoiando a resposta da atriz, mas há quem acredite que não era necessário dar esse shade específico na modelo.