Mark Salling, ator da série Glee, é encontrado morto aos 35 anos

Segundo informações do site TMZ, o ator Mark Salling, conhecido por dar vida ao personagem Noah ‘Puck’ na série “Glee”, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (30).

O corpo de Salling, que tinha 35 anos, foi achado na região do rio Los Angeles, em Sunland (onde ele morava), em um pequeno campo perto de um riacho. De acordo com as autoridades locais, as suspeitas são de que ele tenha cometido suicídio por enforcamento.

Em um julgamento que aconteceu em outubro do ano passado, o ator se declarou culpado por posse de imagens de pornografia infantil. Em um acordo com a promotoria do caso, Mark, na época, foi sentenciado a pegar de quatro a sete anos de prisão – a princípio, a pena seria de 20 anos. Ele estava aguardando a sentença final do caso, que sairia em março deste ano.

Mas essa não foi a primeira vez em que ele foi acusado. Em 2015, o ator já havia sido preso, também por pornografia infantil – na época, a polícia americana encontrou cerca de 50 mil imagens de menores de idade em seu computador pessoal.

Além de fazer parte do elenco de “Glee”, entre 2009 e 2015, Mark também atuou nos filmes “Colheita Maldita IV (1996)” e “Rocky Road (2014)”. O TMZ afirma que ele já havia tentado se matar anteriormente, em agosto passado.

Essa é a segunda vez que um ator de “Glee” comete suicídio – no ano de 2013, o ator canadense e colega de elenco de Mark, Cory Monteith, sofreu uma overdose ao misturar drogas e medicamentos, e foi encontrado morto em um hotel em Vancouver, no Canadá.