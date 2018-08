Marquezine e Marina Ruy na Grécia renderam os melhores memes do momento

Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa estão passando uma temporada na Grécia e postando fotos incríveis. Mar azulzinho, piscina, passeios de barco, muito sol e looks maravilhosos não tem faltado no Instagram das duas.

Aí não precisa nem dizer que estamos morrendo de inveja, né? O que a gente não imaginava é que as celebridades estão no mesmo mood e isso acabou virando o melhor meme do momento.

Tudo começou quando Tata Werneck ~desabafou~ no Stories que queria estar pleníssima nas ilhas gregas como a Bruna. Depois, ela postou duas montagens maravilhosas:

Fui pra Grécia também A post shared by Tata Werneck (@tatawerneck) on Aug 8, 2018 at 10:13am PDT

A tendência pegou e agora várias outras celebridades estão fazendo o mesmo – com fotos da Bruna e da Marina Ruy também.

Fui pra Grécia também. 🤣😂🤣 A post shared by Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) on Aug 8, 2018 at 11:12am PDT

Já tem até montagens em cima de outras montagens! Sério, é para isso que a gente paga internet.