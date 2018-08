Saiba quem é Maria Antonia, a vencedora do MasterChef 2018

Maria Antonia saiu vencedora da final do “Masterchef 2018“, que aconteceu na noite dessa terça-feira (31). O último programa apresentou o embate entre ela e Hugo – que era o favorito do público, mas acabou ficando em segundo lugar por apresentar dois pratos inferiores no menu da final. Hugo se deu melhor no prato principal, mas Maria Antonia serviu uma entrada excelente e uma sobremesa considerada superior pelos jurados Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça.

Gaúcha de Porto Alegre, a vencedora desse ano é sommelier de vinhos, mas estava dedicando-se exclusivamente à família nos últimos anos. Filha de cozinheira, Maria Antonia também acabou se encantando com as panelas, mas não teve o apoio dos pais para seguir a profissão – diversas vezes ela desabafou sobre isso no programa. Também revelou que tem vontade de abrir um bar de vinhos onde possa harmonizar a bebida com os pratos do cardápio.

Ao longo do programa, Maria Antonia ficou conhecida pelo temperamento forte e controverso. Nas provas em grupo, mais de uma vez ela foi ríspida com os colegas. Mesmo pedindo desculpa depois do principal rompante, o público pegou ranço. Mas vamos combinar? No calor da hora, muitos de nós também fariam o mesmo. Nas provas individuais, ela mostrou que não é exigente apenas com os outros, mas também consigo mesma. Chorou, tremeu e suou muito.

De fato, Maria Antonia passou do ponto em alguns momentos, como no depoimento que deu sobre Rita no episódio final. Irritada com a efusiva torcida que Rita estava fazendo para Hugo na hora do preparo da sobremesa, Maria Antonia comentou: “Eu acho que ela faz muito isso para me desestabilizar. Eu quero que ele [meu marido] dê um soco na cara da Rita. Por mim, por favor”. Totalmente reprovável, para dizer o mínimo.

Depois de de ver o tamanho da polêmica que sua vitória gerou, ela resolveu colocar ainda mais lenha na fogueira e as declarações reprováveis não pararam por aí. “Me odeiam por eu ser bonita e competente. Quando a gente é mulher e bonita, a gente tem que provar muito mais a nossa competência”, falou ao Notícias da TV. Amiga, você está certíssima em dizer que mulheres precisam batalhar muito mais para provar sua competência – mas isso se estende a TODAS as mulheres. E, numa sociedade que nos empurra padrões estéticos goela abaixo, aquelas que não se encaixam no padrão são as mais preteridas.

Mesmo assim, é injusto dizer que Maria Antonia não merecia o troféu, com base na trajetória que teve no programa. Na prova que talvez foi a mais difíceis dessa edição, a da carne de jacaré, ela foi penalizada e não pode usar a parte mais nobre do melhor (o rabo), mas mesmo assim fez o melhor parto.

Na reta final da competição, na prova da harmonização de vinhos, Maria Antonia e Eliane deram um banho em Hugo e Thiago – e quem viu o programa sabe que nem dá para atribuir a vitória ao fato de a gaúcha ser sommelier.

Hugo também merecia ganhar? Certamente. Depois de voltar na repescagem ele mostrou muita competência e garantiu com louvor a vaga na final da competição. Ele foi uma verdadeira fênix, sem dúvida nenhuma.

E, veja você: por mais que Hugo seja muito querido pelo público, espalhou-se nas redes sociais o boato de que ele estaria sendo protegido por Paola Carosella. Foi criado o burburinho de que a jurada havia se apaixonada por ele, comentário machista que ganhou tamanha força a ponto de a própria Paola se pronunciar sobre o assunto.

Três homens e eu escolhemos um participante homem como ganhador da prova. Mas, quem de fato levou ele para o mezanino exercendo favoritismo e falta de seriedade fui eu ( mulher ) por que estou com vontades de dar para ele. Boa noite Brasil. Bom descanso. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) July 25, 2018

Ao passo que a grade maioria do público torceu o nariz para o resultado desse “Masterchef”, muita gente está chamando a atenção para o fato de que esse não é um reality onde o carisma fala mais alto. Não é “Big Brother Brasil”. Com base nas habilidades que demonstraram no programa, ambos mereciam o troféu e, ao final, Maria Antonia levou a melhor. Parabéns a ela.