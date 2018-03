Cozinheiros fazem escolha difícil no MasterChef desta terça

A Caixa Misteriosa é um dos desafios mais amados do MasterChef Brasil. Os candidatos a chef são apresentados aos ingredientes que vão utilizar naquele desafio e têm de pensar, em poucos minutos, o que fazer com aquilo. No episódio desta terça (20), será dado aos participantes a possibilidade de fazer uma escolha difícil: cozinhar com os ingredientes que estão em uma caixa transparente, ou arriscar e abrir a caixa misteriosa, que pode ter coisas mais interessantes?

Pelas fotos de divulgação, podemos ver que os participantes irão cozinhar carne – e a caixa misteriosa contém ingredientes como romã, chuchu, queijo… o que será que eles vão inventar?

A Caixa Misteriosa será o primeiro desafio da temporada

Os participantes terão de escolher entre a caixa transparente, já conhecendo os ingredientes, ou se aventurar com a caixa de madeira, sem saber o que tem dentro

Tensão - qual será a melhor escolha a ser feita?

Carne, romã e vinho estão entre os ingredientes da caixa escolhida por Katleen

Tereza espia o que tem dentro da caixa misteriosa - será que ela fez a melhor escolha?

Rita optou por usar ervas frescas em seu prato

Ana Paula Padrão, Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça naquele papo bom enquanto os participantes correm contra o relógio

Quando o tempo acaba, cada um tem de servir o que fez até aquele momento

O prato de Tereza é avaliado por Henrique Fogaça

Os seis melhores colocados na prova da caixa misteriosa estarão a salvo da prova de eliminação. O desafio, então, será fazer uma omelete francesa. Pode parecer fácil, mas, com poucos ingredientes, fazer a receita à perfeição requer muita técnica, delicadeza e precisão. O chef Erick Jacquin vai demonstrar como fazer o prato, e só os melhores sobreviverão.

Vale lembrar que, nesta edição, pode haver mais de um eliminado por episódio. Quem será desta vez?

MasterChef Brasil é transmitido todas as terças-feiras a partir das 22h30 na Band, com reprise às sextas e domingo no Discovery Home and Health.