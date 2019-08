‘MasterChef Brasil’ 2019: já temos os semifinalistas

Até parece que foi ontem que começamos a ver o ‘MasterChef Brasil‘ da temporada de 2019, não é mesmo? No entanto, meses a fio se passaram e o reality culinário da Band chegou à sua reta final com uma difícil prova para definir seus semifinalistas: Lorena, Rodrigo e Eduardo R. Como nem tudo são flores para todo mundo, Juliana N precisou sair após uma disputa acirrada.

A primeira prova do programa exibido neste domingo (11) se passou na famosa escola Le Cordon Bleu, mais especificamente na unidade de São Paulo. Lá eles tiveram uma aula de quatro técnicas diferentes com quatro chefs renomados na área, e o objetivo era cada um reproduzir a especialidade de um deles. Ao melhor, decidido através da votação dos professores, estaria garantida uma vaga na final, e ao resto sobraria participar de uma difícil prova de eliminação.

Nesse primeiro desafio quem se deu bem foi Lorena. Em vez de seguir à risca a técnica do chef da Le Cordon Bleu e fazer um carré tradicional, claro que Loreninha decidiu dar um toque bem brasileiro e colocar seus temperos tradicionais para dar aquela cara verde e amarela ao prato Porém, não foi apenas a competidora que garantiu um espaço na final: Rodrigo fez um prato tão inesperadamente bom que os jurados do ‘MasterChef Brasil’ escolheram Rodrigo como o segundo semifinalista do programa, sem nem precisar passar pela prova de eliminação.

Encurralados, Eduardo e Juliana precisaram fazer uma prova inusitada: diante de várias opções de opostos, eles precisaram montar uma cestinha com 10 ingredientes cada, e tinham a necessidade de colocar tudo no mesmo prato (por mais absurdas que pareciam algumas combinações). Enquanto Juliana teve até sorte com os itens que pegou, para o Eduardo sobrou uma gororoba misturando carne de sol, arroz negro, manteiga de garrafa e outros itens que combinariam bem com uma indigestão. Parecia uma vitória fácil para Juliana.

No entanto, Eduardo conseguiu surpreender os chefs: seu prato estava impecável, tirando o fato de ter sido feito em uma pequena cumbuca difícil de comer. Juliana, com seu prato apenas bom, não conseguiu se equiparar e foi tirada do reality nesse momento mais decisivo. Dessa forma, Lorena, Rodrigo e Eduardo garantiram um espacinho na aguardada semifinal, que será exibida no próximo programa, com um desafio bem diferente para essa rodada decisiva: uma série de desafios culinários valendo uma vaga na final. Quem será que leva?