Estreia nesta terça-feira (6) na Band a quinta temporada do MasterChef Brasil. O reality culinário volta a telinha sem grandes mudanças: o formato de sucesso permanece, mas vêm aí novos e grandiosos desafios. Nessa edição, os participantes terão de servir 300 pessoas em um evento no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, com a participação do chef do restaurante Mocotó, Rodrigo Oliveira. É o maior desafio da história do programa.

Na apresentação, como desde a primeira edição, está a jornalista e diretora de redação da revista CLAUDIA, Ana Paula Padrão. Os jurados também permanecem os mesmos: Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin. Nem o horário de exibição, motivo de muitas reclamações da audiência, será alterado: o MasterChef Brasil continua a ser exibido às terças-feiras a partir das 22h30.

O primeiro episódio se concentra na seleção dos candidatos. Segundo a produção, mais de 30 mil pessoas se inscreveram para participar do reality, mas depois de uma rigorosa peneira, sobraram 38 pessoas para os testes práticos. No primeiro e segundo episódio haverão eliminações, de forma que se chegue aos 21 participantes finais.

A grande mudança da temporada é que mais de uma pessoa pode ser eliminada em um só dia, caso necessário. “Não há mais um número pré-definido de eliminados, podemos ter dois ou até três eliminados no mesmo episódio”, explica o diretor Patricio Díaz. Dessa forma, não basta não ser o pior do dia: é preciso se dedicar ainda mais.

Como assistir ao MasterChef Brasil na TV

Para quem não tem problema em dormir tarde, o reality culinário é um programão. É transmitido pela Band, em TV aberta, todas as terças-feiras a partir das 22h30.

Se você não consegue assistir ao programa às terças pela noite, tem a chance de ver um repeteco no canal de TV a cabo Discovery Home & Health, às sextas-feiras às 19h20 e aos domingos às 18h55.

Como assistir ao MasterChef Brasil pela internet e no celular

Se você está longe da TV na terça à noite, pode assistir ao MasterChef Brasil pela internet. O site do programa tem transmissão simultânea à TV, na terça a partir das 22h30. Pelo aplicativo da Band para iOS e Android também é possível assistir ao MasterChef no celular, às terças a partir das 22h30.