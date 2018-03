‘MasterChef Brasil’ estreia sem revelar todos os competidores

Começou hoje (06) a quinta edição do ‘MasterChef Brasil‘ na Bandeirantes para aqueles que são fortes e aguentam ficar acordados até de madrugada para acompanhar a maior disputa de cozinheiros amadores do país. Rolou até uma Ana Paula Padrão soando o gongo!

Chega de esperar! É hora de entrar na cozinha mais querida do Brasil. Vem de #MasterChefBR! pic.twitter.com/TR5rzNhdI2 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) March 7, 2018

Ao contrário das temporadas anteriores, não tivemos longas seletivas com os jurados Erick Jacquin, Paola Carossella e Henrique Fogaça. Na verdade nem ao menos vimos como foi feita a primeira escolha de participantes, só vimos direto os 38 cozinheiros amadores selecionados. Mas, para chegar na lista final de participantes com 21 participantes, a produção do ‘MasterChef Brasil’ organizou disputas em duplas para decidirem quem serão os candidatos ao avental branco.

Com personagens como um padre, um policial militar, uma participante de Cabo Verde e até mesmo um rapaz 100% humanas que entrou com um bambolê no set de gravação, as duplas de cada prova foram decididas através de um critério que não foi explicado ao público. Terminados os duelos, os participantes iam para o lado de fora e eram recepcionados pela família ou amigos.

Na primeira disputa entre Dalvio e Roccini, foi solicitado para os chefes amadores, uma massa fresca em 45 minutos. Mesmo com problemas na massa, Dalvio levou a melhor contra o Tagliatelle ao pesto de Roccini.

É ele! O primeiro cozinheiro da 5ª temporada do #MasterChefBR! Parabéns, Dalvio!!! pic.twitter.com/ln4BOkRObf — MasterChef Brasil (@masterchefbr) March 7, 2018

A segunda disputa, envolveu o major Thiago contra a personal trainer Tâmara, para eles foi exigido um risoto. A Tâmara apostou em um risoto de Funghi e já entrou na história da temporada como a participante que se cortou mais cedo na competição. Thiago preferiu investir em um de tomate e manjericão e levou a melhor no duelo, uma vez que seu prato estava melhor cozido e saboroso. Já no duelo entre Valetim e e Vinicius, a prova que os esperava era o preparo de uma sobremesa a base de maçã. Vinicius investiu em uma tarte tatin enquanto que o Valetim apostava em um Apple Crumble. Enquanto os dois disputava nas bancadas, as famílias se davam alfinetadas enquanto torciam. Neste embate quem levou a melhor foi o Vinicius.

É só o primeiro episódio, mas a gente já tá como? #MasterChefBR pic.twitter.com/tTn1zPG9j6 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) March 7, 2018

Os participantes continuaram sendo chamados para duelos com temas específicos. A africana Crisleine e Yunia travaram um duelo de comida típica de outras nacionalidades, já Jaime e Aristeu duelaram sob o tema de comida nordestina. Crisleine e Aristeu acabaram levando a melhor. Rolou até disputa de comida alemã entre dois descendentes!

Uma das disputas que mais chamou a atenção foi entre Anielle e Katleen. As duas mineiras foram desafiadas a fazer pão de queijo, e Paola foi surpreendida com Katleen, que optou por fazer um pão de queijo frito em vez de usar um forno. Ela inclusive saiu a vitoriosa do duelo e causou espanto também nas redes sociais com sua receita.

#MasterChefBR EU SABENDO QUE PÃO DE QUEIJO DA PRA FRITAR pic.twitter.com/roI2v4PdUf — Gusta (@Guuh_Fariass) March 7, 2018

Conforme o programa foi avançando, a Band optou por resumir ainda mais e chegou a exibir dois duelos simultaneamente, como forma de fazer tudo andar mais rápido. Para conhecer a lista completa dos participantes, só mesmo ao final de todos os duelos.

Embora tenha apostado em um cenário com poucas luzes e um tema inspirado em lutas de boxe, essa temporada deixou bem clara que está super leve. Os três jurados, até por se conhecerem bem, divertem o público com momentos de implicância e piadinhas. A temporada tem chances de agradar o público, o problema é que ela continua terminando mais tarde do que deveria.