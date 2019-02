‘MasterChef Brasil’ muda dia e horário para todo mundo dormir mais cedo

Uma reclamação muito frequente a respeito do ‘MasterChef Brasil‘ era a respeito do horário tardio do programa. Exibido originalmente às terças-feiras, começando às 22h40 com término pra lá da meia noite, o reality culinário da Band fazia todo mundo chegar com umas olheiras imensas no trabalho na quarta-feira seguinte e sem muita disposição. Ciente dessa reclamação do público, a emissora se mexeu e mudou o dia e horário de sua principal atração.

Já corria uma conversa na imprensa a respeito de uma mudança do ‘MasterChef Brasil’ de terça-feira para domingo, mas agora as redes sociais do programa confirmaram dia e horário. A próxima temporada, com estreia prevista para 23 de março, será exibida aos domingos, a partir das 20h. Ou seja, se tudo der certo, até umas 22h já pode todo mundo ir pra cama feliz e acordar bem para o trabalho no dia seguinte. Dá até pra jantar junto com o programa, se quiser!

#MASTERCHEFBR! É VERDADE!🍴 Agora os nossos DOMINGOS vão ganhar um tempero especial! A maior competição culinária do mundo continua com os mesmos jurados, muitos desafios, alta gastronomia – mas em um NOVO DIA na tela da Band e mais cedo! 😍 pic.twitter.com/mydrZXf1U5 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) February 26, 2019

A nova temporada de amadores do ‘MasterChef Brasil’ continua com a composição original do programa, ou seja, continuaremos na apresentação com Ana Paula Padrão e com o corpo de jurados formado por Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin.