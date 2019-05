‘MasterChef Brasil’ teve reviravolta e Paola comparando prato com slime

O ‘MasterChef Brasil‘ desse domingo (12) foi pura emoção, principalmente para a parcela do público interessada em brigas, conflitos e pratos inusitados aparecendo na televisão. Tudo o que o fã do programa tem direito aconteceu: discussão na prova em grupo, reviravolta, intriga e, claro, pratos feios sendo esculhambados pelos chefs. Paola Carosella até comentou que um deles parecia um slime, aquelas melecas que aparecem em vídeos de YouTube.

Reunidos em um ambiente bucólico, os participantes receberam a tarefa de homenagear a comida mineira… mas o principal ingrediente da noite foi a intriga. Sobrou até para membros de mesmo grupo trocando farpas gratuitas, para o delírio do público de casa. O desafio em grupo usou uma dinâmica um pouco diferente dessa vez.

Enquanto normalmente o resultado da prova é determinado pelo público que degusta os pratos, dessa vez a votação não tinha o maior peso no final: o que valeu mesmo foi a opinião de cada um dos chefs convidados sobre os pratos feitos pelas equipes. Isso causou um resultado inesperado: embora o time azul tenha vencido de lavada pelo voto dos público, os chefs viraram tudo e garantiram a vitória ao time vermelho.

De volta ao estúdio, mais climão. Juliana N, a líder da equipe perdedora, precisou escolher quem havia sido o melhor e o pior da prova realizada. Na categoria negativa o escolhido foi Fernando, mas na positiva ela… se escolheu (!!!). Ela só não sabia que isso seria usado numa pequena reviravolta: a líder do time vencedor poderia salvar uma dessas duas pessoas. Por questão de afinidade, Haila fez questão de salvar Fernando e deixar Juliana N jogada aos leões em uma prova muito difícil.

A Prova de Eliminação consistia em fazer uma sobremesa com legumes, algo extremamente inusitado e difícil. Por sorte, alguns dos participantes tiraram de letra: Rodrigo, Weverton e a própria Juliana N conseguiram surpreender o paladar dos chefs com suas invenções inusitadas misturando sobremesa com ingredientes normalmente salgados, porém quem se deu bem mesmo foi Juliana N. Ela preparou um chuchu como se fosse arroz, e o prato ficou tão divino que Erick Jacquin comentou que até colocaria no cardápio de seu restaurante. Pra você ver…

Mas nem todo mundo foi tão bem assim. Juliana F fez uma tortinha de manjericão sem gosto, enquanto Janaína improvisou uma mistureba de cores e texturas a ponto de Paola Carosella comparar a aparência aos famosos slimes. Por ter feito algo bem difícil de comer, Juliana F acabou eliminada do ‘MasterChef Brasil’, e olha que Janaína incomodou os jurados por sua falta de seriedade durante o momento da avaliação.

O ‘MasterChef Brasil’ está avançando e cada vez mais temos mais participantes jogando e dando rasteira nos colegas. E estamos adorando isso, lógico.