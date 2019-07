Masterchef: competidor serve pato que caiu no chão e assunto rende na web

Às vezes, quando cozinhamos em casa, algum erro no manejo do alimento faz com que ele caia no chão. Tem gente que descarta a comida, tem gente que se vale da famosa “regra dos 5 segundos”, fica a critério de quem prepara a comida. No entanto, isso é o procedimento esperado em nossa própria casa, mas e quando o prato cai em um dos mais importantes reality shows culinários da televisão brasileira, na frente das câmeras? Você serviria o prato?

No ‘MasterChef Brasil‘ deste domingo (28), o trio de participantes composto por Haila, Helton e Eduardo R perdeu a prova em equipes e encarou um dos mais difíceis desafios da competição: eles tiveram de servir um pato laqueado em apenas duas horas e meia. Cada um teve direito a uma ave, e precisou gerenciar todos os inúmeros processos necessários para deixar o pato com uma aparência crocante e brilhante, servido inteiro. Todos estavam indo muito bem, até que Eduardo… deixou seu pato cair no chão.

Ao se enrolar na hora de pendurar seu pato no arame, seu principal ingrediente rolou da bancada e foi parar no chão dos estúdios da Band. Eduardo a princípio se desesperou, mas correu para socorrer o pato quando Haila gritou que ele havia caído em cima do papel. Como se pode ver na imagem, apenas a cabeça do pato havia sido protegida.

Como se fosse o processo mais normal do mundo, Eduardo continuou preparando seu pato como se ele não tivesse caído no chão, causando estranheza na internet. Muitos, nas redes sociais, se perguntaram como nenhum chef questionou o pato ter voltado para a competição após ter entrado em contato com o chão em que muitos pisaram previamente.

Mais inesperado ainda foi ninguém ter comentado durante a avaliação, nem como piada, o fato daquele pato ter caído no chão. O acidente tanto não prejudicou Eduardo que o eliminado da noite foi Helton, por ter feito um molho pior e um pato com menos qualidades.

Embora o pessoal tenha curtido a eliminação de Helton, que havia entregado os pontos faz tempo no reality, ninguém entendeu a queda do pato ter sido ignorada.

