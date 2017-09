Masterchef Profissionais 2017 estreia com eliminação tripla

Com um descanso de apenas uma semaninha após uma longa quarta temporada de “MasterChef Brasil” com amadores, a Band iniciou na noite do dia 5 a nova temporada do “MasterChef Profissionais“. Diferentemente da quarta edição, dessa vez não acompanhamos seletivas ou provas de testes, o programa começou para valer com a apresentação dos 16 participantes. E já para acabar com qualquer boato ou conversinha, Erick Jacquin contou que já havia trabalhado com um dos chefs selecionados pela produção. “Serei mais duro”, afirmou o chef para esclarecer que não haverá preferência por já conhecer alguém de lá.

Os chefs foram divididos em duas equipes, “Reinvenção” e “Habilidade“, sorteados através de uma gincana de quebrar esferas de chocolate que serviu apenas para causar aquela baguncinha. A equipe da Reinvenção foi a primeira, e eles precisaram criar uma releitura da tradicional feijoada (prato decidido pela participante Angélica em um sorteio) em uma hora e quarenta e cinco minutos. Pânico entre os envolvidos, mas logo correram para o mercado.

aqui em casa a releitura da feijoada começa na segunda q é as sobras de domingo e vai até sexta #MasterChefBR #MasterChefProfissionais — Erick Melo (@EUERICK1) September 6, 2017

Se a gente já se perde todo quando vai pegar água numa cozinha que não sabemos onde fica as coisas, imagina esses cozinheiros profissionais na cozinha do “MasterChef Profissionais”, claro que rolaram algumas confusões. O chef Ravi se enrolou por completo por não saber usar direito a panela de pressão do programa e Pedro foi o já esperado participante que confundiu sal com açúcar e depois só conseguiu xingar muito.

Alguns participantes tentaram ousar muito e se deram bem (como Angélica, que ofereceu uma feijoada em formato de espuma), mas Bárbara não teve tanto sucesso com sua feijoada-minimalista-desconstruída-conceitual-fine-dining que foi criticada por Paola porque o prato deve existir sem uma explicação.

Por ter errado nos sabores e nas técnicas, o chef Pedro foi eliminado com sua feijoada. Ele até tentou explicar que confundiu o sal com açúcar, mas Paola Carosella argumentou que não foi esse o problema, afinal sua feijoada não estava doce. Ravi (que serviu o prato num bowl) e Bárbara (a da feijoada minimalista) foram para a prova final de eliminação.

Terminada a feijoada, o time da Habilidade entrou em campo com uma tarefa bem difícil: cada um deles recebeu um pequeno leitão, e eles tiveram de cortar e separar pelo menos dois cortes para um prato, além de fazer a receita no injusto tempo de uma hora. Muitos chefs já se enrolaram durante o corte, afinal era um animal bem pequeno.

Durante o preparo do porco, mais problemas na cozinha. O chef Clécio tentou programar o moderno forno que a Band disponibilizou para o uso coletivo dos participantes e acabou colocando seus cortes sem ver se ele estava ligado. O participante Francisco, que havia participado da prova anterior, foi quem deu o toque para que ele colocasse a mão dentro do forno e visse se estava mesmo ligado. Dito e feito: o forno estava mais gelado que coração de vilã de novela.

Na hora da apresentação vimos pratos lindos como esta terrine feita pelo chef Guilherme, mas nada passa pelo paladar apurado dos chefs profissionais e jurados do programa. Logo, até mesmo um prato bonito desses foi bastante criticado.

Pelo menos ele se deu melhor que o chef Edney, que simplesmente se esqueceu de colocar o corte do porco que ele escolheu dentro do prato. Após provarem todos os pratos, Henrique Fogaça anunciou a saída de Edney nessa segunda parte do programa por motivos óbvios. Para a prova final de eliminação, Guilherme e Lubyanka foram os escolhidos por conta de seus erros.

A prova final consistiu nos quatro chefs “de castigo” participando de um serviço completo, preparando pratos criados por Erick Jacquin para convidados. É nesse momento que o “MasterChef Profissionais” se transformou no “Hell’s Kitchen” e os quatro sofreram momentos de pura pressão e pesadelo na cozinha. “Estão cheio de defeitos”, reclamou Jacquin quando Ana Paula Padrão perguntou sobre o andamento da prova. Poucos minutos antes, o chef francês precisou ensinar Bárbara (que tem no currículo restaurantes com estrelas Michelin) como cortar preparar batata, se indispôs com Ravi e deu uma bronca em Guilherme porque ele lavou lagostim na água.

#MasterChefBR esse Guilherme é d+, mas migo não lava o lagostim com água ne amore 😭#FicaGuilherme — Solange (@solangeee00) September 6, 2017

Iniciado o serviço, os chefs participantes se organizaram para entregar todos os pratos pedidos pelos 30 convidados. Nenhum grande problema durante o serviço e os convidados elogiaram a qualidade da comida no começo, sem nem imaginar os perrengues que todos passaram na preparação. Com o passar das comandas, as primeiras críticas foram aparecendo e os primeiros pratos com erros foram voltando para a cozinha.

Não sei se tô assistindo #MasterChefBR ou #PesadeloNaCozinha 😂

Jacquin tá pistola 😂 pic.twitter.com/NFKsqtpQDZ — Léo Marco (@leomarco25) September 6, 2017

Terminado o serviço, Jacquin adotou um tom mais ameno e explicou que mesmo os pratos que voltaram faz parte do jogo de ser cozinheiro. Mas para a eliminação pesou muito a organização e a falta de técnicas, e assim Fogaça anunciou a saída de Bárbara. Em conversa com Ana Paula Padrão, a jovem chef revelou que irá para a Europa aprimorar suas habilidades.

O teaser no final do programa mostrou que a coisa vai ficar cada vez mais complicada: no próximo episódio, os chefs precisarão trabalhar apenas com ingredientes vegetais.