‘MasterChef Profissionais’ 2017: acompanhe a final ao vivo

Depois de muitas semanas de competições ferrenhas, duelos culinários e até mesmo uma vaca visitando o estúdio, Pablo e Francisco se encontram para o desafio final do ‘MasterChef Profissionais‘. Cada um deles vai precisar criar um menu degustação completo (com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas) tentando agradar o paladar de Henrique Fogaça, Paola Carossella e Erick Jacquin.

A Final: Pablo vs Francisco

A primeira final com dois homens na história do ‘MasterChef Brasil’ começou com uma plateia animadíssima para receber os jurados e a apresentadora Ana Paula Padrão. Francisco e Pablo chegaram ao estúdio ao vivo prontos para assistir com o público de casa o vídeo com a prova final. Claro, nenhum deles é unanimidade.

Cada um deles apresentou o nome de seus menus degustações. O do Francisco ganhou o nome de “A Jornada de um Herói“, enquanto Pablo optou chamar o seu de “Do Lixo ao Luxo” para representar sua trajetória. “Começou um lixo?”, questionou Ana Paula Padrão meio surpresa com o nome. Depois eles tiveram a chance de explicar o menu aos chefs, e Pablo surpreendeu Paola com suas ideias criativas para a entrada. Mas o desenrolar não foi tão bem assim…

Pablo teve muitos problemas com seu nhoque, que não ficou no ponto certo. Já Francisco conseguiu finalizar as entradas com facilidade, mas não teve uma avaliação tão boa dos chefs. “Você já cozinhou melhor”, pontuou Paola enquanto provava o foie gras do competidor.

Na hora de fazer os pratos principais, novamente Pablo chamou a atenção por escolher ingredientes mais “baratos” que os escolhidos por Francisco. Ele alegou ser para mostrar que dava para oferecer sabor e ser bem mais “acessível”.

Após o término da prova, os dois levaram seus pratos para os jurados que puderam avaliar devidamente as criações culinárias. Pablo teve bons elogios e ouviu até um “está f*da” de Henrique Fogaça. Da mesma forma, Francisco teve boas reações com seus pratos.

Pela primeira vez não dá pra ter noção alguma de quem vai vencer. Os dois erraram muito e acertaram muito. #MasterChefBR — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 6, 2017

Finalmente chegou a parte final, que foi a sobremesa. Cada um teve apenas uma hora para preparar duas sobremesas, então elas precisavam ser algo bem simples. Pablo, entretanto, não pareceu muito animado em simplificar: inventou de fazer dois sorvetes em apenas uma hora (lembrando que nenhum sorvete feito nessa temporada deu certo), um deles com sabor de pão na chapa (!?).

Paola não estava botando fé na sobremesa de Francisco, e até disse que mudaria de nome se aquilo estivesse bom, mas ela provou e percebeu que precisava de um novo nome. Pablo também teve sorte e teve suas duas sobremesas elogiadíssimas. “Do car****”, surpreendeu Jacquin.

Após a entrega das notas, cada um dos jurados elogiou os competidores, principalmente pelo uso de ingredientes bem brasileiros que podem ser encontrados facilmente em todo o país. Até Ana Paula Padrão aproveitou para dar seu depoimento explicando que os dois chegaram à final do ‘MasterChef Profissionais’ mesmo sendo os que tinham mais a perder com a exposição num reality, afinal os dois têm uma carreira consolidada.