Jurados do ‘MasterChef Profissionais’ eliminam um dos favoritos

O ‘MasterChef Profissionais‘ teve um de seus episódios mais tensos. Após provas dificílimas, os jurados se viram entre dois dos participantes que muitos imaginaram que disputariam a final. No entanto, o jogo acabou para um deles. Descubra o que rolo no programa nesse nosso resumo do episódio.

Pra começar, Ana Paula Padrão anunciou que aquela era a última prova da Caixa Misteriosa da temporada. Já com o medo de ser algo impossível, todos abriram suas respectivas caixas e… descobriram que não havia um único alimento ali. Embaixo da caixa descobriram pipetas, béqueres e outros utensílios que costumamos ver em laboratórios de química da escola, e não numa cozinha. Qual a razão para isso? Culinária molecular!

Paola Carossela explicou que aquela havia sido a última grande revolução na cozinha, e que a tarefa dos competidores devia ser apresentar um prato que utilize algumas técnicas de culinária molecular. Simples assim. Com a exceção de Pablo, nenhum dos outros participantes tinha qualquer experiência nesse tipo de cozinha, e o resultado foi o completo desespero na cozinha cenográfica da Band. Quando não estavam pedindo conselhos para o colega entendido no assunto, um estava ajudando o outro em meio à própria ignorância sobre a gastronomia molecular.

O resultado foi um episódio em que os jurados estavam bem mais duros nas críticas aos pratos dos profissionais. Raíssa, por exemplo, conseguiu aplicar todas as técnicas esperadas de cozinha molecular, mas seu espaguete ficou sem graça. Paola detonou o prato de Raíssa, reclamando que faltava aquele “tchan”. Erick Jacquin foi ainda mais duro ao dizer que esse foi um dos piores pratos de culinária molecular que já havia comido em sua vida. Pesado.

gente, eu to chocado. esse foi o pior esculacho que eu já vi na história do masterchef. tadinha, que humilhação #MasterChefBR — Senta Lá, Peanut (@peanutbutterq3) November 1, 2017

Mas se a gente achava que Raíssa seria a mais criticada nessa prova, nos enganamos. Lubyanka serviu um tartar de atum que a Paola chamou de “comida de gato”. Henrique Fogaça concordou, e disse que estava muito ruim mesmo. Por outro lado, Irina e Pablo se deram muito bem com seus respectivos pratos, tanto que os dois foram escolhidos como os destaques da prova com direito a ir para o mezanino. Entretanto, o melhor escolhido foi o de Pablo mesmo.

Os dois foram salvos da prova de eliminação e puderam acompanhar a dor e sofrimento dos outros competidores lá do alto do mezanino. O desafio que faria um deles ser eliminado consistiu em criar um ensopado de peixe, um desafio que seria mais fácil se os três jurados não tivessem exibido pratos escolhidos por eles só pra ilustrar mesmo.

Terminada a apresentação, Padrão explicou que o tempo de duração do desafio seria diferente: enquanto Ravi e Francisco tiveram uma hora para fazer a prova, o trio formado por Monique, Raíssa e Lubyanka contou om apenas 45 minutos porque foram as piores na prova da culinária molecular.

A falta de tempo afetou principalmente a Raíssa. A garota pegou tanto ingrediente, tanto utensílio, que Paola precisou ir até a bancada dela para falar “miga, menas”. A falta de tempo afetou também Monique, que até arriscou pedir a Ravi para que ele fizesse umas torradas pra ela. Alertada por Fogaça de que isso é contra as regras, a participante viu seu plano de terceirização afundar e fingiu que aquilo não era com ela.

Na hora do julgamento, percebemos que a vantagem de Ravi e Francisco não foi aquelas coisas. Os dois foram bem criticados em seus pratos, pois Francisco serviu algo que não era um ensopado e Ravi entregou algo completamente sem graça. E, indo contra a torcida negativa do mezanino, Lubyanka surpreendeu a todos com seu ensopado e foi escolhida como a melhor da prova.

Ravi e Franscisco ficaram em uma das mais duras berlindas dessa edição. Enquanto o “Paizão” estava lá por ter insistindo em muitos erros, Ravi estava num dia ruim e trabalhou no piloto automático. Os dois eram considerados como grandes favoritos para a final do programa, mas o eliminado foi Ravi. Muito consternado com o anúncio, o chef se despediu dos amigos e dos jurados. “Eu queria ver ele na final” afirmou Paola enquanto abraçava seu colega Jacquin.

Conversando com Ana Paula Padrão após sua saída, Ravi contou que pretende trabalhar muito e revelou ter sido eliminado no nono programa, e que coincidentemente seu número da sorte é 9. “Isso quer dizer que seus sonhos vão se realizar, tome cuidado com o que você vai pedir”, consolou Padrão.

Na próxima semana, o desafio será trabalhar todo mundo junto na cozinha do restaurante do Fogaça. E logo na prévia já percebemos algumas faíscas saindo entre Irina e Lubyanka. Será que vem discussão aí?