Empate no ‘MasterChef Profissionais’ cria impasse entre jurados

Cá estamos nós para adentrar na cozinha mais famosa do Brasil, a do ‘MasterChef Profissionais‘. Depois de penarem numa recriação de pratos feitos, os competidores voltaram aos estúdios da Band para uma tarefa ingrata envolvendo peixes e temperos. Calma que a gente explica!

Em vez da tradicional caixa misteriosa, Ana Paula Padrão mostrou uma grande caixa de metal que caberia uma pessoa inteira deitada. Por sorte não se tratou de nada envolvendo canibalismo: lá dentro estavam três espécies diferentes de peixes para que os competidores fizessem uma prova em várias etapas, com julgamento do renomado chef Jun Sakamoto. Todos se dividiram em trios para a tarefa e no fim acabou sobrando para Irina, que ficou sem seus amigos e teve de ficar com ~Paizão~ Francisco e Clécio.

esse lance de escolher grupo p fazer trabalho não da certo em faculdade, quem dirá no #MasterChefBR — Camilinha (@Camilinhaap93) October 11, 2017

A primeira etapa consistiu nos times limpando e cortando os três peixes disponíveis. Enquanto os trios trabalhavam, o chef convidado pelo ‘MasterChef Profissionais’ foi executar a mesma tarefa sozinho no mesmo tempo só para dar aquela humilhada. Falando em humilhação, a edição do programa fez questão de mostrar Francisco reclamando que os 20 minutos oferecidos era um tempo injusto para se limpar o salmão, e enquanto isso acompanhamos o chef Sakamoto fazendo tudo com a habilidade de um samurai e a agilidade de um drive thru.

Na segunda prova, o objetivo foi fazer um linguado grelhado com acompanhamento e molho. Surpreendendo a todo, Irina estava se dando bem com os companheiros Francisco e Clécio e garantiram ponto na primeira e na segunda etapa.

A terceira etapa, a de cozinhar o peixe-boi, acabou virando o jogo e dando o ponto para a equipe verde. Ou seja, o time de Ravi já estava com passagem comprada para a prova de eliminação do dia. O desafio decisivo para ver quem se safaria da berlinda foi a do salmão unilateral, ou seja, um salmão que embaixo é cozido e em cima cru. Infelizmente o time verde teve um problema grave: elas não ouviram direito as instruções e colocaram a parte crua embaixo, fazendo com que o molho esquentasse a parte crua e não fosse um salmão conforme foi pedido.

Mesmo assim, os jurados chegaram a um impasse. Erick Jacquin e Jun Sakamoto votaram no time verde mesmo com o salmão feito da forma errada, enquanto Paola Carossela e Henrique Fogaça escolheram o time amarelo pelo cumprimento correto da prova. Com o inesperado empate, Ana Paula Padrão brincou dizendo que esse tipo de conflito na avaliação não acontece quando o número de jurados é ímpar e deu o ponto para os dois times.

Com isso, o time de Clécio, Irina e Francisco foi para o mezanino.

Coitada da Irina, a equipe foi bem, mas trabalhar com esses dois chaaaatos num deve ser fácil não. Aff's. #MasterChefBr — Rita de Kássia (@rita_kassiabc) October 11, 2017

A prova final de eliminação surpreendeu pela liberdade. Cada um dos chefs podia cozinhar o que bem entendesse, bastava utilizar temperos que foram selecionados pelos vencedores da prova anterior. Alexandre Pires no passado já se perguntava o que fazer com essa tal liberdade, e o questionamento se fez válido pois alguns participantes viajatam na maionese. Pablo, por exemplo, decidiu fazer um prato misturando tanta coisa que Paola até brincou que ele havia trabalhado para algum chef ruim na vida (vale lembrar que o competidor já foi de um restaurante de Jacquin).

Jacquin hoje tá demais kkkk Sobre o Pablo: “Eu acho que é o cara que estão pagando pra me humilhar 😅 #MasterChefBR — Comenta_TV 📺 (@ComentaTV1) October 11, 2017

Na hora do julgamento, curiosamente a maior parte das críticas foi justamente a parte dos temperos. Angélica não conseguiu usar bem o cominho e Ravi teve dificuldades em colocar sal em seu cordeiro. E como o ‘MasterChef Profissionais’ é uma caixinha de surpresas, o prato do Pablo foi um dos mais elogiados mesmo com o excesso de ingredientes. Assim, ele foi escolhido como o melhor da prova e pôde ir ao mezanino.

A berlinda foi formada com Ravi e Angélica, e Jacquin explicou que a decisão não teve a ver com um ou outro cozinhando mal, pois os pratos estavam bons. Mas por ter pecado em um tempero fácil como o cominho, Angélica acabou sendo a escolhida para sair do ‘MasterChef Profissionais’.

Angélica agradeceu ao programa e comparou sua participação com uma montanha russa, na qual algumas vezes você está por cima e outras por baixo. “Eu vim buscar ser uma pessoa melhor e buscar alguns desafios na minha vida”, confessou em conversa com Ana Paula Padrão. E a participante ainda contou para quem está torcendo: Raíssa.

Mas Angélica não ganhou folga não, pois na próxima semana haverá a prova de repescagem, e um dos eliminados poderá voltar ao programa. Inclusive Angélica!