‘MasterChef Profissionais’ encaram “estágio” com Fogaça

Após a inesperada eliminação de Ravi, os participantes do ‘MasterChef Profissionais‘ passaram por mais uma prova de fogo. Os seis restantes foram levados até um dos restaurantes do jurado Henrique Fogaça numa prova que consistia em um serviço para “apenas” 50 convidados. Todos os competidores trabalharam juntos, sem separação de time, mas foram julgados individualmente por Fogaça e Erick Jacquin (Paola estava adoentada e não participou dessa parte da prova).

Mesmo uma cozinha toda equipada e moderna não conseguiu impedir os conflitos e os ânimos. Inclusive as brigas já começaram entre parceiros que dividiam a mesma praça! Lubyanka e Irina não se deram bem trabalhando juntas, afinal Irina é aquela pessoa mais agitadinha e Luby é daquelas bem mais detalhistas e vagarosas. Outra “briga” foi a de Monique com sua panela de brigadeiro, porque a sobremesa se revoltou com a chef e a queimou toda no braço.

Quem brilhou na prova foi Raíssa. Sua função era cuidar da sobremesa e, por ter conseguido gerenciar tudo num tempo hábil, a jovem chef acabou indo ajudar todos os outros participantes sempre com um sorriso no rosto e muito prestativa. Ela não tombou mesmo quando seu sorvete não deu certo e Fogaça pediu para que improvisassem. No fim, seu sorvete virou um creme gelado mesmo e os convidados de Fogaça até apreciaram o novo item do menu.

O sorvete foi por agua a baixo #MasterChefBR pic.twitter.com/EaEZdEZOuS — MattyBala 🤠 BANG🔫 (@MattyBala) November 8, 2017

O serviço foi um sucesso e arrancou sorrisos do sempre “malvadão” Henrique Fogaça. Afastada dos participantes, Ana Paula Padrão perguntou para o jurado quais foram os destaques da prova, e Fogaça prontamente citou Irina, Raíssa, Pablo e Francisco. Monique não teve tanta sorte assim e foi criticada, principalmente porque seu brigadeiro estava parecendo graxa. Já Lubyanka não foi citada por ninguém e se manteve na média sem chamar muita atenção (negativa e positiva).

De volta aos estúdios da Band, e já com a presença de uma Paola Carossela recuperada da forte gripe, foi anunciado a todos que Pablo havia sido o melhor da prova anterior e que havia garantido um espacinho para curtir o mezanino ao lado do também imunizado Franscisco.

As quatro mulheres que sobraram no reality ficaram em uma prova de eliminação bem complexa: elas tiveram de inventar um prato que remetesse à culinária de Dubai usando ingredientes vindos de uma bandeja com 43 variedades diferentes de itens. Como sabemos de outros programas, uma grande oferta é a chance para alguém abusar em ingredientes e fazer AQUELA gororoba.

Será que em 280 caracteres, dá para listar todos os ingredientes dessa prova de eliminação? #MasterChefBR pic.twitter.com/7JsfV14Uqs — MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 8, 2017

A mais perdida foi, sem sombra de dúvidas, Raíssa. Até fogo ela botou na bancada num momento crítico! A chef mais nova separou diversos ingredientes e ficou dividida entre fazer um prato salgado ou uma sobremesa. Passada metade da prova, Raíssa ainda estava enrolada com a sua ideia de fazer um canudo com cabelo de anjo que não ficava bom de maneira alguma.

#MasterChefBR Raissa minha filha, muda logo de planos — Patrícia (@patychaveirinho) November 8, 2017

Mas nada disso impediu a jovem Raissa. Enquanto suas colegas apresentaram pratos mais elaborados, a jovem levou uma sobremesa bem “compacta” e cheia de texturas e sabores. A chef caiu nas graças dos três jurados e ficou com um sorrisão de orelha à orelha, pois se colocou à frente das outras três chefs que conseguiram resultados medianos.

Após uma pequena deliberação, os jurados voltaram à cozinha para declarar Raíssa como a vencedora dessa Prova de Eliminação temática de Dubai. A eliminada da noite acabou sendo Monique pois seu prato estava com excesso de sal e gordura. “Nosso critério foi ver qual foi o prato que conseguiríamos comer até o final”, justificou Fogaça em uma das mais tensas eliminações da temporada.

Para Ana Paula Padrão, Monique confessou que acredita na vitória de Irina ou de Raíssa. “Esse moletom não me deu sorte não”, brincou a eliminada ao mostrar que estava com uma roupa emprestada de Ravi, o eliminado da semana anterior.

No próximo programa, a disputa promete uma troca de farpas entre Irina e Pablo, além de uma prova dificílima envolvendo um prato da culinária italiana. Mamma mia!