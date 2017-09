Chefs do ‘MasterChef Profissionais’ sofrem na prova do frango

Em uma noite de dura competição na televisão brasileira (afinal rolou a estreia de ‘A Fazenda‘ e mais momentos incríveis de ‘A Força do Querer‘) os aspirantes a vencedores do ‘MasterChef Profissionais’ precisaram se digladiar na primeira Caixa Misteriosa cheia de pegadinha dessa temporada.

Oculta pelo recipiente havia uma quantidade enorme de vegetais e ingredientes naturais. “Uns vegetais salteados não é o que a gente está esperando”, explicou Paola Carosella ao passar o briefing da prova vegetariana que pedia pratos de alta gastronomia. Para terminar de assustar os participantes, a apresentadora Ana Paula Padrão avisou que eles teriam apenas uma hora de preparo e não poderiam fazer compras no mercado, afinal todos os ingredientes já estavam ali na caixa.

Na prova de hoje do #MasterChefBR eu comia o queijo canastra e sentava no chão para chorar. — Rhayda Rufino (@rhaydanr) September 13, 2017

Passados 15 minutos de prova, ainda havia gente perdidinha sobre o que ia fazer. Já outros, como William, estavam tão empolgados que inventaram de usar todos os ingredientes. Enquanto participantes faziam a Bela Gil e colocavam vegetais para grelhar e defumar, a bilíngue Lubyanka apostou tudo em virar meme durante o preparo de seu prato.

Depois de provarem cada um dos pratos nas bancadas, os chefs do programa chamaram apenas os destaques (também, né… tem tanta gente que o programa acabaria só ano que vem). Experimentações como a espuma vegetariana de Mirna foram sucesso de crítica, elogiadíssimo até por Henrique Fogaça. Infelizmente, a rainha dos memes Lubyanka recebeu duras críticas de Paola Carosella: “se eu fosse vegetariana e recebesse esse prato, virava carnívora na hora”. Muitos tombaram diante das críticas, até mesmo Paola:

A grande vencedora da prova foi Mirna, ao lado de Clécio e Monique, e os três subiram para o mezanino. Depois da euforia dos vencedores, Ana Paula Padrão anunciou a prova de eliminação: os chefs profissionais teriam de fazer receitas com frango. Mas nada é tão simples assim no ‘MasterChef Profissionais’, havia uma pegadinha: eles só poderiam pegar um ingrediente para cada corte perfeito que eles fizessem das 10 partes da proteína, nos dez minutos disponíveis. Como Raissa, Lubyanka e Pablo foram os piores pratos da prova vegetariana, eles já começavam com 3 ingredientes a menos.

10 minutos eu não corto nem o pé do frango .#MasterChefBR — 🌙WandersonThallys🌞 (@wthallys) September 13, 2017

Participantes como Francisco tiveram a sorte de pegar os 10 ingredientes possíveis, enquanto Raissa acabou prejudicada pelos cortes e pela punição, ficando com apenas quatro para fazer um prato MasterChef de frango. E esse foi apenas o começo dos problemas, porque durante o preparo vários pequenos desastres aconteceram nas mais diversas bancadas, indo desde uma explosão literal de alho em Berta e Ravi caindo com tudo no chão de uma forma não-tão-elegante quanto Paola.

Durante o julgamento nos vimos diante de uma situação inesperada: os penalizados com menos ingredientes acabaram se dando melhor que os chefs com dez opções disponíveis de acompanhamentos para o frango. Inclusive Lubyanka, que sofreu em todas as etapas de seu prato e que no fim foi elogiadíssima até por Erick Jacquin. Mas o prêmio de melhor frango acabou indo para Irina.

Não da pra entender esse #MasterChefBR ! Os caras são profissionais e não conseguem fazer um simples frango bom? — Cat (@catarinabarboos) September 13, 2017

“Para ser cozinheiro, precisa de coragem”, explicou Paola antes de anunciar quem iria sair naquele programa e de apontar as falhas nos pratos de Angélica, Berta e Pablo. Embora Pablo, que trabalhou com Jacquin no passado, tenha cometido muitos erros, Berta fez uma apresentação confusa e uma mistura estranha de ingredientes, sendo então eliminada do programa.

“Se tivesse uma segunda chance, seria complicado para outro participante. Eu iria agarrar como uma leoa”, contou Berta após conversar com Ana Paula Padrão. Será que teremos uma grande competidora numa prova de repescagem?

Na próxima semana, os chefs precisarão cozinhar em uma festa de casamento para 200 pessoas, e já temos garantia de Paola revoltada com os pratos e Mirna tendo um mau dia. Já estamos na ansiedade.