‘MasterChef Profissionais’ fazem prova que deu medo até na Paola

O ‘MasterChef Profissionais‘ começou a semana bem bonzinho e disposto a resgatar um dos antigos eliminados através de uma Prova de Repescagem. Todos os chefs sobreviventes até o momento foram convidados a se retirar para o mezanino e acompanhar momentos de pura tensão e desespero (principalmente para Ana Paula Padrão, que se descabela a cada contagem regressiva) dos antigos eliminados do programa. Depois, todo mundo precisou descer à cozinha de novo para se meter numa roubada ainda maior com uma releitura de cozinha oriental.

Sem surpresa alguma, o sempre enrolado ‘MasterChef Profissionais’ fez com que a prova da repescagem fosse dividida em três etapas distintas e, em cada uma, alguns chefs já eram eliminados. A primeira parte consistia em preparar um foie gras em apenas 20 minutos de prova, e boa parte dos envolvidos já rodou porque quis inventar umas gororobas com muitos ingredientes que roubaram o gosto do prato principal. Henrique Fogaça anunciou a eliminação de Berta (serviu o prato cru), Pedro (exagerou na quantidade de itens) e Mirna (tirou da cartola um prato com sagu duro).

Tem gente nessa repescagem que eu nem sabia que existia. #MasterChefBR pic.twitter.com/YMUW6S9SDK — Namegawa #OT9Always (@felipe_mpm) October 18, 2017

A segunda etapa da repescagem trouxe como proteína um filé mignon e apenas 20 minutos de prova. Mesmo com essa restrição de tempo, a maioria dos competidores optou por fazer molho de vinho que, segundo Irina, era algo de alto risco. William surpreendeu na desatenção ao esquecer de pegar filé mignon no mercado, e Angélica foi gentil ao lhe emprestar um pedaço. Terminada a prova, Paola Carossela anunciou a eliminação de Bárbara (enfiou uma cebola num steak tartare), Angélica (estava pior que a do William) e Edney (estava fraco).

A decisão final ficou entre Guilherme e William na mais perigosa das disputas: a prova livre. Cada um teve 30 minutos para preparar o que bem entendesse, num duelo de criatividade. Mas a liberdade não ajudou muito os dois, porque cada um deles começou a fazer uma série de equívocos que provocaram em Ana Paula Padrão sua famosa cara de desespero:

O risoto com pato de Guilherme foi elogiadíssimo até mesmo por Erick Jacquin, que assumiu não ter muita bagagem para julgar isso. O carré de cordeiro de William também recebeu reviews positivos dos jurados, mesmo ele tendo batido o purê de mandioca no liquidificador. Coube a jurado francês comunicar que o vencedor da prova de repescagem havia sido Guilherme.

Isso quer dizer que o programa havia chegado ao fim e que estava todo mundo liberado? Ledo engano, porque todos os cozinheiros estavam de volta à cozinha para a temida Prova de Eliminação na qual eles deveriam reinventar pratos da culinária oriental. Até mesmo Paola mostrou espantada com a dificuldade da prova, deixando os chefs competidores com ainda mais medo. Por ter vencido na repescagem, Guilherme teve de sortear o prato que seria feito por todos e, por “azar”, saiu justo o mais desconhecido de todos: o Pad Thai, da Tailândia.

As pessoas mais tranquilas na prova eram Raíssa e Irina, afinal as duas já haviam comido Pad Thai e sabiam como era feito. O resto acabou improvisando com as poucas dicas que os jurados soltaram em doses homeopáticas, principalmente Francisco ~Paizão~e Clécio que pareciam perdidinhos.

Na hora da avaliação, provando que ‘MasterChef Profissionais’ é mais caixinha de surpresas que o futebol, Francisco foi super elogiado e Raíssa criticada por ter colocado algo mal cozido no prato. O legume estava tão duro que até Jacquin cuspiu no guardanapo por não conseguir comer. Paola foi bem severa com a chef, alertando que agir com tanta irresponsabilidade podia ser decisivo na competição. Raíssa saiu e chorou ao lado dos companheiros, mas logo se recompôs.

Os demais chefs tiveram avaliações que variavam entre o passável (alô, Lubyanka e Guilherme) e os pratos bem apreciados pelos jurados (como o do Pablo). Pelo menos Ravi teve um julgamento mais descontraído para cortar o climão:

Se divertir enquanto come é das melhores coisas que tem! #MasterChefBR pic.twitter.com/V9xGU2p7Hf — MasterChef Brasil (@masterchefbr) October 18, 2017

Os destaques foram para Irina, Ravi, Francisco e Pablo, mas o melhor prato da noite acabou sendo o do Francisco. Na hora de definir a eliminação, contou muito levar em conta o prato que não parecia um Pad Thai e que estava mais embolado pelo excesso de ingredientes, ou seja, quem acabou saindo pela porta do programa foi Guilherme.

O participante que havia acabado de ser salvo pela repescagem se despediu do ‘MasterChef Profissionais’ e argumentou que sua saída pode ter sido por causa da melhora dos outros participantes durante o tempo em que ele esteve ausente. Suas apostas para o reality são Raíssa, Ravi e Francisco.

Na próxima semana os participantes irão ao teatro, mas infelizmente não para se divertir: eles precisarão cozinhar para o enorme elenco do musical ‘Os Miseráveis’ e ainda encarar uma prova de confeitaria de um bolo clássico da Hungria. A coisa promete!