Participantes da 4ª temporada voltam ao MasterChef Profissionais

Faltando poucos programas para a final do ‘MasterChef Profissionais‘, mais uma vez os competidores se reuniram na cozinha da Band para uma difícil prova de serviço, dessa vez gerenciada pela jurada Paola Carossela. Os quatro chefs restantes na competição (Irina, Raíssa, Pablo e Francisco) se dividiram em várias praças para servir pratos sofisticados para convidados da jurada argentina.

Para auxiliar os chefs nessa última prova de serviço, a equipe do programa foi atrás de quatro ex-participantes da quarta temporada do “MasterChef Brasil” que serviriam como assistentes aos competidores. Mas não pense que a produção se preocupou em chamar os melhores cozinheiros da edição passada, os convidados especiais foram quase aleatórios: Victor B, Mirian, Fernando e Yuko. Será que foi para compensar a ausência dos memes da Lubyanka?

Os profissionais tiraram no palitinho e a escolha foi feita com na aula de Educação Física: Mirian com Francisco, Victor B. com Raissa, Fernando com Pablo e a rainha dos memes Yuko sobrou para Irina. O choque de experiência ficou bem evidente, e Irina estava quase uma Susana Vieira (sem paciência com quem está começando) quando precisou dar ordens para uma Yuko desorientada.

Enquanto Raíssa estava suando com sorvete pela segunda vez nessa temporada, sobrou para Irina bancar a babá dos ex-participantes amadores. Yuko estava perdida no processo que lhe foi atribuído e Fernando mal estava sabendo cortar um vegetal. “Agora entendo por que eles cortaram tanto o dedo naquela temporada”, comentou Irina após ensinar como se cortava corretamente sem correr o risco de perder um dedo.

Após uma hora de ajuda, os antigos masterchefs saíram de cena com a sensação de dever cumprido, mas os profissionais continuaram fortes cuidando dos pratos do serviço de Paola. Com a pressão da jurada, tudo acabou saindo direitinho. Quer dizer, menos o sorvete que deu errado e acabou se transformando em um creme gelado. Na hora da avaliação, Pablo foi mandado direto para a semifinal do programa por ter cuidado tanto de sua praça quanto por ter auxiliado os outros competidores em momentos de perrengue.

A prova de eliminação, como era de se imaginar, foi dificílima. A receita escolhida pela produção foi o bife Wellington, mas com uma mudança muito importante: em vez de usar um bife, os jurados trocaram por uma lagosta. Assim a iguaria ficou ainda mais complicada, afinal o ponto da lagosta é ainda mais tênue que o da carne vermelha do bife Wellington. E pela própria natureza do prato, que se trata de uma carne envolvida numa massa, só é possível descobrir se a proteína está no ponto quando se corta para servir. Uma caixinha de surpresas.

O desenrolar da prova foi tenso. Irina e Raíssa fizeram receitas tradicionais, mas se perderam no tempo de preparo e no recipiente que colocaram no forno. Mas foi Francisco o responsável por nos fazer ficar com o coração na boca. Em vez de servir uma porção grande, como normalmente é servido o bife Wellington, o Paizão decidiu fazer uma porção individual, semelhante a um cupcake. E a preparação teve emoções até o último segundo: Francisco queimou as próprias mãos para conseguir tirar sua lagosta Wellington da forma e conseguir entregar. Logo depois precisou ser socorrido pelos bombeiro,s que remediaram suas mãos.

“Vocês são maravilhosa e trabalharam muito bem”, declarou Erick Jacquin no discurso final. As duas amigas que prometeram ir juntas para a final estavam ali na berlinda das quartas de finais da competição culinária da Band. Mas dessa vez não deu para Raíssa, que teve seu Wellington ranqueado um pouquinho abaixo do toque brasileiro dado por Irina ao prato.

A @MCProRaissa tem uma grande carreira pela frente! E hoje, se despede com a certeza que cresceu dentro da competição. #MasterChefBR pic.twitter.com/J01e33Albn — MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 22, 2017

Após uma despedida em meio a muitos abraços e lágrimas, Raíssa encontrou com Ana Paula Padrão no vestiário e conversou um pouco sobre sua participação no programa e seus planos para o futuro. “Minha vida é cozinhar”, declarou a eliminada que “meteu muito o louco” no programa. E, como não podia deixar de ser, Raíssa revelou sua torcida por Irina nesse ‘MasterChef Profissionais’.

E o próximo programa promete: não só eles precisarão cozinhar pratos lindos para fotógrafos como também farão um inusitado peru com várias outras aves dentro. Quem será que consegue chegar à final do ‘MasterChef Profissionais’? Tá acabando, pessoal!