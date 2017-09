MasterChef Profissionais recebe a visita de uma vaca no estúdio

Depois de uma semana tensa que envolveu até um serviço num casamento, os participantes do ‘MasterChef Profissionais‘ estão de volta à cozinha da Band para disputar o título de melhor cozinheiro profissional do país. Como no programa anterior houve desafio em equipe, o programa da semana teve esperado desafio da caixa misteriosa.

Os competidores abriram suas caixas misteriosas e deram de cara com alguns itens básicos, verduras e tal. Além daquilo, cada um sorteou um ingrediente que precisaria obrigatoriamente estar no prato. A produção estava bem sádica, pois colocou coisas que os jurados nunca trabalharam na vida, como o melão de São Caetano sorteado por Pablo. Lubyanka também pegou um item inusitado, o queijo de cabra, e estava perdidinha sobre o que fazer. Para piorar, Ana Paula Padrão deu apenas uma hora para a prova.

Como ainda tem muita gente no programa, os chefs provaram os pratos nas bancadas e depois chamaram os maiores destaques. Henrique Fogaça logo de cara chamou Lubyanka e já para criticar: seu arroz diferente estava cru. “A ideia foi boa, só que não”, disparou o jurado. Já Raíssa teve mais sorte, pois foi tão elogiada que a declararam uma competidora muito promissora.

Francisco (que infelizmente ainda continua sendo chamado de “Paizão” por Clécio) acabou eleito como o melhor da prova, com Raíssa em segundo lugar. Guilherme, Pablo e Lubyanka, os piores, receberam como punição ficarem de fora da mini-prova que viria a seguir. Sim, rolou uma prova extra para fazer o programa terminar cada vez mais tarde: com poucos ingredientes, eles precisaram fazer um prato surpreendente usando a massa italiana do patrocinador do programa em 20 minutos.

Em 20 min eu não faço nem miojo que fica pronto em 3 #MasterChefBR — Alinelks (@alinelks_series) September 27, 2017

Por incrível que pareça, todos se deram muito bem mesmo com o prazo apertado. Mirna até tentou dar uma inovada e fez um lámen com a massa italiana. Sem muita enrolação para o público, ao final da prova rapidinha Paola Carossela disse em poucos caracteres o que havia de errado em cada um dos pratos e, por fim, salvou Irina da prova de eliminação que viria a seguir.

Henrique Fogaça avisou aos chefs que o programa teria a presença de uma convidada ilustre, e pediu licença para que ela entrasse. Enquanto os participantes estavam fazendo apostas sobre a possibilidade de ser uma celebridade ou cozinheiro famoso, Fogaça entrou na cozinha com uma vaca de 200 quilos. O motivo da presença do animal foi explicado por Paola, que contou como as pessoas têm uma relação distante ao adquirir a carne no mercado.

Para a prova, os competidores participaram de um leilão de peças de carne. Em vez de dinheiro para os lances, cada um precisou investir minutos da própria prova de eliminação. A pegadinha afetou principalmente Lubyanka, que como uma boa pessoa de humanas se perdeu nas contas e levou uma peça de carne pagando 50 minutos. Ou seja: apenas 25 minutos de prova para preparar uma carne.

Você tá no bar e querem que você divida a conta de cabeça! #MasterChefBR pic.twitter.com/F7syyQh7lQ — MasterChef Brasil (@masterchefbr) September 27, 2017

Após muito gerenciamento de tempo, Erick Jacquin e os demais jurados experimentaram pratos com qualidades mistas. Mirna e Guilherme foram bastante criticados ao mesmo tempo que Ravi e Monique ouviram grandes elogios dos juízes do sabor. Clécio ainda ganhou um destaque na edição, depois de se emocionar ao contar sobre um áudio de WhatsApp (sim, isso mesmo que você leu) e recebeu um abraço de Paola. Carinhos à parte, o melhor prato da prova segundo os jurados foi o do Ravi.

Em meio às lágrimas dos participantes no mezanino, Guilherme acabou eliminado por ter entregue uma língua quase crua. “Eu vim realmente para ganhar, mas eu acho que na minha vida de cozinheiro eu tive alguns altos e baixos de autoaceitação. Aqui foi a minha estaca zero para subir à vida de cozinheiro novamente”, declarou para Ana Paula Padrão na hora de sua saída.

Na próxima semana, a coisa vai ficar ainda mais tensa: prova em equipes servindo Pratos Feitos e esculturas de chocolate. Complicado!