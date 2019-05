‘MasterChef’ terá um especial com a Palmirinha nesse domingo

Os fãs da competição culinária mais querida da tv brasileira, o ‘MasterChef‘ estão um pouco tristes por causa do adiamento do novo episódio do reality. Para compensar, a Band promete um especial com ninguém menos do que Palmirinha Onofre. Como perder isso?

A Band exibirá o ‘Especial MasterChef’ no próximo domingo (2). Com a já tradicional apresentação de Ana Paula Padrão, o programa relembrará os melhores momentos da atual temporada para a gente que não lembra direito e ainda contará com participações especiais de Palmirinha Onofre e Erick Jacquin.

Palmirinha vai falar sobre sua carreira na televisão e ainda vai encarar uma prova de Caixa Misteriosa com Jacquin. A tarefa? Uma polenta! “Não tinha feito polenta antes, foi minha primeira vez”, revelará Jacquin. “Nunca trabalhei em restaurante italiano, sempre trabalhei em restaurante francês”.

Como já contamos, o episódio inédito do ‘MasterChef’ não será exibido por causa da NBA. O programa retornará normalmente no dia 9 de junho, com a continuação da competição.