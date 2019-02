Durante essa última madrugada no BBB19, Maycon aproveitou para flertar um pouco mais abertamente com Elana. Disse coisas fofas, ficou de chameguinho e, por fim, fez uma “brincadeira” insinuando que gostaria de se casar com ela. Uma pessoa assistindo só a essa cena poderia achar algo bonitinho (embora um pouco afoito), mas quem acompanha o reality já sabe a nota de três reais que é o brother: esse mesmo papinho, e essa mesma intenção de casamento, foi algo que ele fez duas semanas atrás com Isabella, outra participante do confinamento. O que leva um rapaz como Maycon agir dessa forma? Provavelmente autoafirmação de masculinidade.

A trajetória de Maycon no BBB19 reúne todos os exemplos necessários para classificarmos um cara como um “boy lixo”. O mineiro ativou o modo conquistador e, assim que colocou os pés na casa, já escolheu Isabella como seu primeiro alvo. Foi se aproximando como quem não quer nada, contando suas histórias não-tão-divertidas-assim (embora ele mesmo relembre sempre que possível o quão divertido ele é) e fazendo brincadeirinhas. Em um momento, Maycon perguntou a Isabella se teria de pedir autorização ao pai da garota para beijá-la. E foi aí que começou o inferno na Terra para Isabella…

O que vimos nos dias seguintes foi uma sucessão de términos e retornos, uma espécie de casal Brumar elevado à décima potência. Nem mesmo uma força tarefa com vários jornalistas de famosos conseguiria acompanhar todos os passos do casal na casa do BBB19. O primeiro beijo dos dois foi fundamental para entender como funciona a cabeça do vendedor de queijos e merece ser explicado em detalhes. Os dois estavam curtindo numa festa e se beijaram. Sabem qual foi a primeira coisa dita por Maycon para Isabella após o beijo? “Faltam mais duas para bater o recorde do Alemão“.

Alemão, Fani e Irís Alemão, Fani e Irís

Diego Alemão foi o vencedor do BBB7 e considerado como um dos maiores ~conquistadores~ da história do BBB. Durante sua edição, ele se envolveu (simultaneamente) com duas mulheres, Íris Stefanelli e Fani Pacheco, e foi o queridinho do Brasil, tanto que levou o prêmio pra casa. Esse “mérito da conquista” foi repetido na edição passada, quando Breno ficou com tanto com Ana Clara quanto com Paula no BBB18. Ao relembrar o recorde de Alemão, Maycon já deixou bem claro que estava lá na casa para “passar o rodo” e ficar com pelo menos três mulheres.

Em pelo menos dois desses términos de ficada com Isabella, Maycon usou a cartada do casamento, brincando que se imaginava casando com ela e vencendo o BBB19. Sempre depois de reconquistar a sister, algo acontecia para ele rejeitá-la com um motivo bem infantil (como ela não tê-lo convidado para dormir no quarto do líder… lembrando que Isabella não era a líder e não poderia escolher quem passava a noite lá).

–

E a coisa piorava. Quando Isabella pedia para conversar sobre o relacionamento com ele, colocar os pingos nos is, o rapaz fugia como o Diabo foge da cruz. Nesses períodos afastados de Isabella, Maycon se dedicava a flertar com o maior número possível de mulheres na casa, se aproximando de Elana, elogiando a beleza de Hariany e por aí vai.

Essa compulsão que Maycon tem por ser o maior conquistador do BBB é apenas uma autoafirmação de masculinidade. Em uma sociedade machista como a nossa, os garotos são desde crianças estimulados a serem “conquistadores”, “pegadores” do maior número de mulheres. E esse tipo de doutrinação é ainda mais comum fora dos grandes centros urbanos, como é o caso de Maycon, nascido no interior de Minas Gerais. Tudo isso, somado à personalidade do rapaz, o transformou em um sujeito que possivelmente não tem a menor inteligência emocional para manter um relacionamento com qualquer pessoa. Ele parece buscar apenas número, embora em suas paqueras afirme que quer coisas a mais.

–

Dizem que reality show não ensina nada, mas achamos que é o contrário. Ao mostrar um participante assim em rede nacional, expondo esse tipo de comportamento para um número grande de pessoas, o BBB19 acaba ensinando ao público que esse é o tipo de homem que é melhor ficar bem longe, pela sua própria saúde mental.