A primeira noite do BBB19 já começou do jeito que a gente gosta: festa, muita gente animada, tutorial de quadradinho e, claro, aquele clima de flerte no ar. Dessa vez, Maycon foi o responsável por iniciar os trabalhos na arte da paquera nessa edição do reality… só faltou mesmo focar em uma única mulher.

Primeiramente, Maycon aproveitou o escurinho do quarto para conversar trivialidades com Isabella. Enquanto aqui na vida real falamos sobre o clima e trabalho, o papo mais comum na casa mais vigiada do Brasil é o próprio jogo. Maycon comentou sobre a prova que será realizada hoje valendo a terceira imunidade. Infelizmente (para o brother), o papinho foi interrompido com mais gente chegando no quarto.

Mas se engana quem pensou que Maycon iria dormir com Isabella nesse primeiro dia, porque o brother ficou mesmo com Elana. Quer dizer… “ficou” com aspas. Enquanto a sister dormia na cama conquistada por sorteio, Maycon repousou no chão mesmo enquanto segurava o braço da moça.

Vale lembrar que, durante a confraternização, Maycon teceu muitos elogios tanto a Isabella quanto a Elana. Será que vamos ter um triângulo amoroso logo no começo desse BBB19?