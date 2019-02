Embora a Prova do Anjo, com vitória da dupla Maycon e Tereza, tenha sido realizada na manhã desta sexta-feira (01), foi só durante a tarde que a produção do BBB19 reuniu todos os brothers para o esperado ritual do Castigo do Monstro. E, como era de se esperar, o desafio da semana estava longe de ser tranquilo.

Dessa vez a prenda foi para três pessoas (em vez de duas, como costuma acontecer), com um brother atuando como cuidador de cachorro e outros dois como os doguinhos que sairão para passear. Detalhe: os dois cães estarão amarrados um ao outro. Cada vez que soar o sinal, o responsável pelos cachorros deve levá-los para passear.

Maycon e Tereza, que fazem parte de uma panelinha, escolheram (logicamente) pessoas do outro grupo para castigar. Coube à Hana o papel de cuidadora de cachorros enquanto Alan e Gabriela serão os cães.

Uma novidade da temporada também é a perda de estalecas durante o castigo. Nesse, a passeadora de cachorro fica com 500 estalecas a menos enquanto os cachorros perdem 250 cada.