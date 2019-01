Em meio ao tédio rotineiro no BBB19, um pequeno grupo de brothers da casa mais vigiada do Brasil decidiu falar sobre aquele assim. SIM, AQUELE ASSUNTO que começa com “S” e termina com “EXO”.

Maycon, que atualmente ainda está num relacionamento com Isabella (isso pode mudar a qualquer minuto), declarou aos amigos que está morrendo de vontade de transar. Segundo o brother, ele acorda e já fica pensando em besteira, então tenta nem encostar em sua crush no confinamento. Faz sentido para vocês?

Na verdade, Maycon explicou que nem se aproxima de Isabella quando tem vontades libidinosas porque sua mãe pediu para o filho tomar cuidado com o tão falado edredom. “Vou ter que respeitar ela e todo mundo”, disse o brother. Mas aparentemente é muito difícil para o vendedor de queijo ficar tanto tempo assim como um quase-celibatário, afinal ele revelou estar há um mês sem sexo.

No meio da conversa, Diego surgiu como um fiscal da vida alheia e comentou que Hana provavelmente já transou com o Alan. O loiro supõe que os dois já pegaram as camisinhas da despensa para curtir uns momentos de intimidade.