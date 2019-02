Talvez a gente já tenha desistido de entender o casal Maycon e Isabella no BBB19? Talvez. O casal Brumar dos confinamentos deu uma nova guinada em sua relação e, atualmente, Maycon está 100% interessado em voltar para Isabella. Sem muito sucesso, convenhamos.

O brother teve a tão esperada DR com a sister durante a tarde, mas a loira esteve irredutível diante do iminente charme do vendedor de queijos. Maycon tentou beijá-la em cenas dignas de uma novela ruim do SBT, mas Isabella se esquivava com a habilidade de um jogador da Seleção Brasileira. Mas o pior veio um pouco antes da festa Bali, que está rolando na casa mais vigiada do Brasil.

Ainda na esperança de conseguir arrebatar o coração de Isabella, o brother falou até em casamento para convencê-la. Segundo o mineiro, ele já conversou que Tereza será a madrinha do casamento deles. O apelo matrimonial não deu tão certo assim, porque Isabella explicou que não estava num bom momento para beijar Maycon. Não foi dessa vez, amigão!

Não é a primeira vez que Maycon fala em casamento com Isabella no confinamento. Em outro momento, tão delusional quanto este, o brother afirmou que seus dois sonhos são se casar com a sister e vencer o programa.