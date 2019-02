Com um BBB19 tão desanimado assim, a Globo se viu obrigada a fazer uma mudança para agitar a formação de paredão desse domingo (17). Através de uma votação do Big Boss, o reality colocou nas mãos do público a decisão de fazer uma votação aberta. Preciso nem falar que mais da metade das pessoas escolheram a opção com mais intriga, né? Assim, Maycon, Rodrigo e Tereza foram para o paredão.

O ritual de todo o domingo começou com Carolina divulgando a imunizada pelo colar do anjo, Isabella, para que ela não passe novamente pela sensação de ir ao paredão. Logo em seguida, Danrley e Elana precisaram determinar quem seria indicado. Alegando proteção e que as pessoas não se devem romantizar relações na casa, a dupla colocou Maycon no paredão.

A seguir, Tiago Leifert avisou que a votação seria aberta, pegando os brothers de surpresa. Mas, mesmo assim no susto, tudo seguiu igual nas semanas anteriores, com os votos bastante pulverizados. No fim, Rodrigo levou a maior quantidade de votos e Tereza em segundo lugar, garantindo a ida dos dois ao paredão da semana.

A eliminação de um deles será na próxima terça-feira (19).