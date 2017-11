Nessa quarta-feira (22), o oftalmologista Júlio César Leão deixou todo mundo horrorizado – a começar por Sandra Annenberg. Numa reportagem sobre a demora dos atendimentos via SUS em uma clínica em Goiás, o médico deu uma declaração absurda, pois não sabia que estava sendo filmado.

“Sabe que dia eu vou operar ela? O dia que eu quiser! Sacou? Vá comer merda”, disse ele à repórter que conduzia a matéria. Frente à resposta, Sandra arregalou os olhos, incrédula.

O caso ganhou muita repercussão e o oftalmologista se pronunciou a respeito do ocorrido. “Lógico [que estou arrependido]. O erro é humano, nós somos seres humanos, plausíveis de erros. Ontem estava com um paciente muito grave, naquele momento eu preocupado com paciente, acabei falando aquilo, mas no fundo, quem me conhece sabe que não é da minha maneira de agir”, disse à TV Anhanguera.

A boa notícia é que a paciente da qual Júlio César falou na primeira entrevista finalmente será operada da catarata. Ela irá ganhar a cirurgia de outros médicos que viram a reportagem.