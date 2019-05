Meghan e Harry completam um ano de casamento: relembre como foi

Há exatamente um ano, na manhã do dia 19 de maio de 2018, acontecia em Windsor, na Inglaterra, o casamento entre Meghan Markle e o príncipe Harry. A cerimônia foi muito aguardada, desde o noivado e o anúncio da data do casamento, em novembro de 2017.

Como seria o vestido da noiva? E o bolo? Com quem Meghan entraria na igreja? As tradições britânicas iriam se impor sobre as norte-americanas? Todas as respostas foram dadas em uma cerimônia emocionante e moderna, cheia de quebras de protocolos e inesquecível.

Para celebrar as bodas de papel de Meghan e Harry, neste domingo (19) vamos relembrar como foi a cerimônia e a festa de casamento que reuniu famosos, anônimos e realeza em Windsor?

O noivado

Harry e Meghan namoravam havia um ano e quatro meses quando, em 27 de novembro de 2017, o príncipe Charles anunciou, em comunicado oficial, que seu filho caçula estava noivo e se casaria “na primavera de 2018”. O pedido de casamento, dizia o comunicado, havia sido feito em novembro mesmo, e, claro, já havia sido aprovado pela rainha Elizabeth. Tudo certo.

No mesmo dia, Harry e Meghan deram uma rápida entrevista à imprensa britânica, contando como havia sido o pedido de casamento – enquanto eles preparavam um frango, na cozinha – e Meghan exibiu o lindo anel de noivado, desenhado por Harry e composto por diamantes que foram da princesa Diana. Aiai.

Naquela época, Meghan Markle ainda era atriz – ela interpretava a personagem Rachel Zane, na série “Suits” – e namorou Harry por um ano e quatro meses antes do pedido de casamento. Pouco mais de 15 dias após o anúncio do noivado, o canal USA comunicou que Meghan sairia do elenco da série – e soubemos também que ela abandonaria a carreira de atriz.

Os quebradores de protocolos

O período entre o noivado e o casamento, claro, foi vigiado de perto pela imprensa e pelos fãs da realeza. Afinal, Harry, então quinto na linha de sucessão ao trono britânico, iria se casar com uma norte-americana, mais velha do que ele, divorciada e negra. Se isso parece muito banal para nós, plebeus, foi algo bastante, hm, incomum na família real.

Qualquer coisinha diferente que Meghan fizesse virava manchete. As lindas fotos de noivado, por exemplo, mostravam uma “princesa moderna”, com um vestidão transparente e saia de tule. E um casal bem, bem apaixonado. Rapidamente, Meghan e Harry se tornaram os quebradores de protocolo oficiais da família real britânica, modernizando as tradições e conquistando todo mundo.

Já no início de janeiro de 2018 descobrimos que ela queria fazer algumas ousadias no casamento. A entrada na igreja, por exemplo, poderia ser com a mãe dela, Doria Ragland, que é separada do pai, Thomas Markle. E ela queria fazer um discurso, sim, por que não? Tradicionalmente a noiva fica quietinha enquanto os homens falam, mas ela também queria ter voz no grande dia.

Mas para cada ousadia, uma adequação à nova família. Ainda em janeiro ela deletou todas suas contas em redes sociais. Meghan tinha uma forte presença online, com um site de estilo de vida chamado The Tig, Twitter e Instagram. Mas não foi dessa vez que a família real permitiu que alguém prestes a ganhar um título importante pudesse se divertir com coisas mundanas como o Insta. Que pena.

Nesse meio-tempo entre o noivado e o casamento, uma coisa curiosa aconteceu: Meghan Markle se casou! Mas calma, que foi de mentirinha. Rachel Zane, a personagem que ela interpretava em “Suits”, se casou com Mike Ross. E tivemos a chance de vê-la vestida de noiva meses antes do casamento real & oficial.

O príncipe Harry convidou o irmão, William, para ser seu padrinho no dia do casamento – e claro que ficamos na maior expectativa para ver George e Charlotte de pajem e daminha. Meghan, enquanto iso, já estava comparecendo nos eventos oficiais da realeza, treinando, porque entrar para a família real é mesmo como um emprego em tempo integral. E a Inglaterra produzia, em escala industrial, as lembrancinhas mais bizarras com o tema casamento real – tinha até cereal matinal temático!

Dias antes do casamento, muitas coisas estavam definidas, mas outras em um completo caos. A família de Meghan resolveu causar – o irmão dela escreveu uma carta tentando impedir o casamento, e o pai dela teve um ataque cardíaco e oficializou que não iria ao enlace da filha com Harry. Na véspera do casório, ficamos sabendo que quem iria levar Meghan até o altar seria ninguém mais, ninguém menos que o sogro, príncipe Charles.

Respiramos fundo e fomos dormir cedo, porque o dia 19 de maio de 2018 prometia ser intenso desde de manhãzinha.

A cerimônia de casamento

Os anjos disseram amém e o sábado 19 de maio amanheceu ensolarado lá para os lados de Windsor, na Inglaterra. Logo cedo, antes mesmo do casamento, a Família Real anunciou que, a partir daquele dia, Harry e Meghan passariam a ser a Altezas Reais Duque e a Duquesa de Sussex.

Aos poucos, os convidados foram chegando. E como não era um mini wedding – muito pelo contrário, era um mega wedding – pudemos ver um desfile de celebridades do quilate de Oprah Winfrey, George e Amal Clooney, Serena Williams, Victoria e David Beckham, Idris Elba, Joss Stone, Priyanka Chopra e Pippa Middleton (cujo vestido virou meme!) entre (muitos) outros.

Pausa para vermos – mais uma vez – David Beckham vestido de gala para o casamento real.

Uau.

Ok. Voltando às recordações do casamento de Meghan e Harry. Quem chegou primeiro por lá foi o noivo, à pé, acompanhado do irmão William. Os dois pareciam emocionados, e Harry estava claramente nervoso.

Logo depois foi a vez da rainha Elizabeth, de vestido estampadinho e tailleur verde-limão desembarcar em Windsor. Ela estava acompanhada do marido, o príncipe Philip. E na sequência, ela, a noiva Meghan Markle, acompanhada da mãe, Doria Ragland, que já começou a chorar dentro do carro!

Os aguardados pajens e daminhas chegaram junto com a noiva – George e Charlotte estavam lá, claro, acompanhados da mãe Kate Middleton. E os filhos de Jessica Mulroney, amiga de Meghan, também tiveram a honra de acompanhar a noiva até o altar.

Pausa para lembrarmos que Charlotte aprontou todas e roubou a cena no casamento real. Mostrou a língua para os fotógrafos, limpou o nariz com a barra do vestido (duvida? Olhe a foto abaixo!), fez manha e fez questão de espiar tudinho o que estava acontecendo na cerimônia. Maravilhosa!

–

O aguardadíssimo vestido de Meghan Markle era Givenchy, uma grife francesa, mas assinado pela estilista Clare Waight Keller, britânica. O modelo era um mix de homenagens fashion, arrematado por um belíssimo véu bordado com flores que representavam os países da Commonwealth e a Califórnia, estado natal da noiva.

A cerimônia foi pura emoção! Celebrada pela Igreja Anglicana – a qual Meghan Markle teve de se converter – foi tradicional, mas com muita personalidade. O reverendo norte-americano Michael Curry, da Igreja Episcopal, foi convidado por Meghan e Harry a fazer uma fala. Ele citou Martin Luther King: “Nós precisamos descobrir a força redentora do amor e, quando fizermos isso, faremos desse velho mundo um mundo novo”. Difícil não se emocionar.

Um coral formado majoritariamente por cantores negros cantou “Stand by Me”, de Ben E. King, e quem não tinha chorado com o sermão do reverendo Curry, chorou nesse momento.

Foram feitas leituras em homenagem à princesa Diana, e, na hora da troca de votos, Meghan seguiu o exemplo da sogra e não jurou obediência ao marido. Foi uma troca de votos tradicional porém com uma mudança um tento feminista. E tá errada?

Depois do casamento, eles deram uma voltinha de carruagem pelas ruas de Windsor, para cumprimentar a população que, desde cedo, aguardava para participar nem que fosse um pouquinho desse momento.

A festa de casamento

Depois da cerimônia propriamente dita, Meghan e Harry receberam os mais íntimos para uma festona na Frogmore House – pertinho de onde eles moram hoje. Meghan usou um segundo vestido de noiva, ainda mais lindo que o primeiro. Sério. Olha isso.

É um Stella McCartney frente-única, sexy e moderno na medida para comemorar a noite toda. No dedo, ai que sonho, um lindo anel de água-marinha que era da princesa Diana, e que Harry deu de presente para a agora esposa. Um sonho, mesmo.

Na festona, o apresentador de TV James Corden foi o mestre de cerimônias da noite, e o ator Idris Elba foi o DJ, junto com Sam Totolee. A primeira dança do casal não foi uma valsa, mas sim a melhor música de Whitney Houston: “I Wanna Dance (With Somebody Who Loves Me)”.

O príncipe Charles fez um discurso homenageando o casal – com direito a piadas de tiozão, como falar de quando ele dava mamadeira para Harry. O noivo também fez um discurso, e, sim, Meghan também usou o microfone para falar sobre o dia especial e homenagear pessoas.

A noite terminou com fogos de artifício sobre Frogmore House.

Bonito, vá.

E depois?

Em apenas um ano muita coisa aconteceu! Eles foram para a lua-de-mel, voltaram, fizeram a primeira tour real pela Oceania. Meghan usou muitos looks incríveis e alguns nem tanto. Em outubro de 2018, a notícia que todo mundo esperava: Meghan Markle estava grávida!

Mais compromissos reais, looks gestante, mais especulação e mais quebra de protocolo. E agora, minha gente, pode chamar esse casal de “os pais do Master Archie” <3.

Desejamos muitos anos de felicidade para podermos acompanhar muitas aventuras dessa família!